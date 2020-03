Bruna Marquezine comenta sobre Ivy e Gizelly do BBB20: Por que gritam tanto?

27/03/2020 | 18:10



Bruna Marquezine comentou a Prova do Líder, que rolou na quinta-feira, dia 26, no BBB20.

Ela comentou o que muitos internautas têm repercutido: os gritos de Ivy - e, na prova, também os de Gizelly.

Meu Pai amado. A diferença das duplas Manu e Rafa e Gizelly e Ivy nessa prova. O que que a Gizelly tanto agradece? E porque ela e Ivy gritam tanto? Hahahaha.

No dia seguinte...

A líder Gizelly já deve ter dado indícios de que colocará Prior no paredão, já que, em conversa com Thelma, a amiga dela, Marcela, comentou sobre a possível saída do brother.

Thelma afirmou que as próximas semanas devem ser imprevisíveis, e Marcela afirmou:

Se o Felipe voltar desse paredão, minha cabeça vai bugar.

Será que buga?