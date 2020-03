Em quarentena na casa do namorado, Anitta fala sobre cancelamento de festa de aniversário: - Bateu uma bad

27/03/2020 | 11:10



Nem mesmo os famosos estão fugindo do Isolamento! Anitta, por exemplo, vem aproveitando para interagir com seus fãs por meio de lives no Instagram e, na noite da última quinta-feira, dia 26, fez uma baita revelação durante bate papo com a influencer digital Camila Coutinho. Enquanto conversavam, a cantora contou que está passando a quarentena em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, na casa do namorado, o empresário Gabriel David.

O romance veio à tona durante o Carnaval 2020, quando Anitta foi vista com Gabriel, que é filho de Anísio Abrahão David, presidente da escola de samba Beija-Flor. Os dois, inclusive, foram viajar juntos para as Ilhas Maldivas antes do isolamento devido à pandemia do novo coronavírus.

Mas, de acordo com o jornal Extra, a cantora não está sozinha com ele. Além do namorado, Anitta está de quarentena com seus cachorros, alguns amigos de longa data e os próprios pais de Gabriel, Anísio Abraão David e Fabiola David. É com eles, inclusive, que aparentemente a cantora vai comemorar seu aniversário de 27 anos de idade.

Anteriormente, ela estava planejando uma festa de aniversário - tão icônica quanto a que ela deu em 2019 - mas, por conta do Covid-19, precisou desistir dos planos. Também na noite da última quinta-feira, dia 26, Anitta aproveitou para desabafar sobre o assunto:

- Bateu uma bad real. Uma bad. Meu aniversário chegando e obviamente cancelei minha festa. Eu tô triste, mas fico feliz que meu motivo de estar triste seja este. Porque tem muita gente passando por muita coisa. Tenho até vergonha de falar que tô triste por isso, disse ela, que justificou:

- Quando eu era criança e adolescente eu nunca tive grana para fazer festa, o máximo minha mãe fazia em casa um bolinho. E eu sonhava com isso. Minha primeira festa foi quando virei cantora. Por isso amo tanto fazer aniversário hoje em dia.

A publicação ainda afirma que, mesmo na companhia de pessoas próximas, Anitta pediu para que não fossem feitos registros. Até o momento, o casal vem mantendo bastante descrição e, de acordo com a colunista Fábia Oliveira do Jornal O Dia, os dois pretendem ficar assim, pois Gabriel não quer ter sua imagem atrelada ao nome da cantora. Pelo que parece, o objetivo é fazer diferente dos antigos relacionamentos dela, uma vez que ele não curte se expor na mídia.

Mas, mesmo na companhia do amado, Anitta também revelou durante uma entrevista que está sentindo falta da família. Em contato com o programa Un Nuevo Día, dos Estados Unidos, ela declarou que está longe, pois os parentes fazem parte do grupo de risco.

- Minha família está cada um na sua casa. Estou separada deles, porque são considerados do grupo de risco. Minha mãe está sozinha em casa, meu pai também. Estamos todos respeitando a quarentena. São momentos difíceis, disse ela.