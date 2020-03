Fátima Bernardes posta clique raro com os pais e conta motivo de não passar quarentena com os filhos, saiba mais!

25/03/2020 | 15:10



Várias celebridades estão aproveitando o período de quarentena por conta do coronavírus para fazer lives no Instagram, e Fátima Bernardes também apostou na nova tecnologia. A apresentadora fez um vídeo ao vivo junto com o namorado, Túlio Gadêlha, e falou sobre como está lidando com o isolamento.

Fátima explicou que está em quarentena com o amado por ter feito, recentemente, uma viagem de emergência, e que achou melhor os filhos - Laura, Beatriz e Vinícius, de 22 anos de idade - ficarem com o pai, William Bonner, para não terem que enfrentar os aeroportos.

- Nós tivemos que fazer uma viagem por questões familiares, de saúde. [...] Estamos só nós dois em casa. Meus filhos continuam com o William porque não seria justo trazê-los. Diferente do que a gente imaginou, o aeroporto estava muito cheio. A gente ficou preocupado e obedecendo toda a orientação que está sendo dada, vamos ficar nós dois nessa quarentena até passar esse período. A gente está superbem, mas tem que respeitar. Fiquem em casa.

Ela também revelou estar com muita saudades da família, e refletiu sobre o período da quarentena:

- Talvez seja um ótimo momento para a gente parar e a gente pensar. Pensar no outro. Talvez seja um bom momento para refletir. A gente está passando por um negócio que é muito sério, algo que é mundial.

Fátima também publicou um clique raro, no Instagram, ao lado dos pais - Eunice Gomes Bernardes e Amâncio da Costa Bernardes - para conscientizar seus seguidores a respeito do coronavírus. A jornalista pediu para que todos respeitassem a quarentena já que, apesar da doença ser mais fatal em idosos, ela acomete pessoas de todas as idades.

Proteja quem você ama. Proteja quem você não conhece também. Seja empático. As próximas duas semanas serão importantíssimas pra tentarmos frear a curva de crescimento de contaminados e de mortos pela Covid-19. Não se transforme num agente de contaminação. Fique em casa. Lave as mãos. Pense no outro. Vai passar, mas precisamos ser responsáveis. Essa doença é sorrateira, atinge principalmente quem tem mais de sessenta anos, mas já fez vítimas de todas as idades pelo mundo afora. E se espalhe com uma velocidade que assusta mesmo. Vamos fazer a nossa parte.