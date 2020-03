Santo André registra primeira morte pelo novo coronavírus

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



25/03/2020 | 13:17



O prefeito de Santo André Paulo Serra (PSBD) anunciou no início da tarde desta quarta-feira (25), por meio de live de emergência, em sua rede social, a primeira morte na cidade por conta do novo coronavírus.

Se trata de paciente de 68 anos, que deu entrada na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Sacadura Cabral no dia 18 e morreu no mesmo dia. Ele sofria com hipertensão.

O prefeito aproveitou a oportunidade para reforçar a necessidade do isolamento social, da vacinação, e pediu para que as pessoas sigam as recomendações passadas pelos canais oficiais da prefeitura.