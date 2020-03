Aplicativo ajuda a encontrar companhia para viajar

Redação

Muita gente deixa de viajar por falta de companhia. A percepção sobre esse tema, aliada à experiência de anos no mercado de turismo, foi o que despertou Renata Franco para empreender em seu terceiro negócio: o aplicativo Pinguim, que conecta pessoas em busca de companhia para viajar – o nome faz referência aos pinguins, aves que sempre percorrem longos trajetos em grupos.

“Percebi que existe uma necessidade muito real e crescente e de pessoas prontas para viajar, com condições financeiras, tempo, mas sem companhia”, afirma a empresária. Criado há quase seis meses, o app avalia o perfil do usuário e promove a conexão entre as pessoas que têm os mesmos desejos e necessidades.

“Se você anda de moto, por exemplo, o Pinguim pode te apresentar roteiros e grupos de adeptos à prática”, explica Renata. A plataforma também já teve aderência de agências que possuem grupos de viagens de pessoas sozinhas, como a Stella Barros, Mulheres pelo Mundo e WinTravel. A Ambiental Turismo, por sua vez, já esgotou um roteiro para Bonito, no mato Grosso do Sul, com ajuda do aplicativo.

O nome do aplicativo foi escolhido porque os pinguins são aves que sempre viajam juntas, em grupos, em suas expedições. Explica a fundadora e ressalta que o compartilhamento é algo que está em alta. “Cada vez mais as pessoas querem compartilhar, seja um transfer, um quarto de hotel, um passeio ou até mesmo um momento”. A ideia é atender o usuário com o roteiro ideal para cada perfil.

