Vagas na área da saúde são destaque na região

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



23/03/2020 | 00:01



Para quem procura por uma oportunidade de trabalho, o destaque é a abertura de vagas na área da Saúde. A Luandre, agência de empregos que tem unidade em Santo André, possui 120 vagas de técnico de enfermagem na região. Por causa da pandemia do novo coronavírus, os candidatos devem observar mudanças nos procedimentos de seleção.

Segundo a Luandre, são 205 vagas abertas nesta semana. São 120 oportunidades para técnicos de enfermagem, com salários que vão de R$ 2.500 a R$ 2.800. Além disso, a agência possui vagas para enfermeiro, que pagam entre R$ 4.800 e R$ 5.300.

Nas outras áreas há postos de trabalho abertos para consultor de negócios (remuneração mensal entre R$ 1.300 e R$ 1.600) e ajudante de produção, com a mesma média salarial.

A agência adotou na última semana diversos protocolos de prevenção ao contágio do coronavírus. A primeira diretriz foi reduzir o acesso de candidatos às centrais de cadastramento de currículos, disponíveis nas unidades. “Os candidatos que chegarem à recepção, serão orientados a cadastrarem seus currículos por meio do nosso site ou aplicativo”, afirmou o CEO da empresa, Fernando Medina.

Entrevistas e dinâmicas presenciais também sofreram alterações. Segundo Medina, parte delas está sendo feita por meio de aplicativos. “Priorizamos comunicações por vídeo. As que necessariamente tiverem de ser presenciais terão número reduzido a dez participantes por sala, no máximo, com espaçamento entre as cadeiras”, diz.

O coordenador administrativo e recrutador do Sincomércio-ABC (Sindicato do Comércio Varejista do ABC), entidade que realizou recentemente mutirão para emprego no setor, afirmou que em alguns casos as empresas estão optando pelo recrutamento on-line. Porém, muitas esperam a situação de pandemia passar para seguir com as contratações.

“A minha orientação é que os candidatos aproveitem este período que estão em casa para se aprimorar. Instituições como o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e FGV (Fundação Getulio Vargas) liberaram série de cursos. Então, o ideal é tentar tirar algo dessa crise, se capacitar, para que assim que o mercado der uma aquecida novamente, a gente siga com as contratações e com candidatos cada vez mais preparados”, disse.

HOME OFFICE

Houve ainda alteração nas rotinas de trabalho das empresas, como implementação do home office e horários alternativos de saída dos funcionários, para evitar aglomerações.

A Connekt, plataforma de recrutamento digital, recomenda algumas medidas para que os trabalhadores rendam mais em suas atividades (leia mais na arte acima).

Entre elas, estão o estabelecimento de horários e a criação de uma rotina. Além disso, a plataforma orienta para que os colaboradores continuem realizando as reuniões agendadas na semana, por ferramentas como Skype e Hangout.

Outra prática que pode ajudar neste momento é listar as tarefas do dia, o que manterá a determinação e foco em cumprir cada um dos itens, e pedir a colaboração de outras pessoas que moram na mesma casa para que evitem pedir favores ou conversar em momentos indevidos.