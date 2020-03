Estado decreta quarentena, fecha o comércio, mas mantém transporte

Vanessa Soares

Yasmin Assagra



22/03/2020 | 07:00



Em coletiva realizada no início da tarde de ontem, o governador João Doria (PSDB) decretou quarentena por 15 dias nos 645 municípios do Estado entre terça-feira e 7 de abril, como forma de tentar conter o avanço do novo coronavírus – em São Bernardo a ação começa amanhã. Serviços essenciais, como transporte público, de saúde e alimentação não entram na lista. No Grande ABC, existem 22 casos confirmados da Covid-19, sendo seis em Santo André, cinco em São Bernardo, dez em São Caetano e um em Mauá.

Segundo Doria, a determinação obriga o fechamento de todo comércio e serviços não essenciais para a população em todo o Estado. “A medida poderá ser renovada, estendida ou suprimida, se houver necessidade, mas essa decisão vem do embasamento de informações das secretarias de Saúde e núcleos de combate à Covid-19.”

Estão autorizados a funcionar serviços essenciais da saúde (como hospitais, farmácias, clínicas odontológicas), alimentação (supermercados, açougues e padarias), abastecimento (transportadoras, armazéns, postos de gasolina, oficinas mecânicas, transportes públicos, aplicativos de carros, táxis, petshops e bancas de jornais), serviços na segurança (Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros). Bancos e lotéricas também permanecerão abertos.

Além disso, o decreto não inclui indústria, telemarketing e construção civil, pois não operam em contato direto com o público. O governador ainda reforça as atividades de delivery em todo o Estado. “Vão manter comércios e serviços e, inclusive, preservar o trabalho dos colaboradores.”

Segundo o prefeito da Capital, Bruno Covas (PSDB), ainda ocorrerá a ampliação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na cidade. “Hoje, temos cerca de 505 leitos e vamos entregar mais 490. Todos com respiradores adequados ao tratamento da doença. Ao todo, serão 2.490 respiradores na cidade”, observa.

O infectologista e coordenador da equipe do Estado que combate o novo coronavírus, David Uip, reforça que São Paulo está trabalhando nesse aumento e gestão de leitos, equipados para prevenir e abaixar o pico do vírus e diminuir o número de infectados. “Possivelmente, novos leitos e respiradores nos equipamentos de saúde já estão em nossa previsão, ou seja, nada ocorre se não estiver planejado”, comenta.

Uip também avalia que, no geral, nos casos da Capital, 80% dos pacientes apresentam poucos sintomas dos vírus, 20% já estão confirmados e 5% em tratamento na UTI. “Diante disso, é fundamental que as unidades de saúde de todos os municípios tomem as devidas condutas no atendimento”, finaliza. O cumprimento da quarentena decretada será fiscalizado pelo Estado e também pelas prefeituras.

MORTES

A Secretaria da Saúde confirmou 15 mortes até o momento, sendo 14 de pessoas acima de 60 anos, até ontem, seis a mais do que havia sido divulgado no boletim epidemiológico de anteontem. Além disso, o Estado contabiliza 396 casos confirmados – 34 de pacientes em estado grave – e mais de 9.000 investigados. Ao todo, no País eram 18 mortes por Covid-19 até o fechamento desta edição. Além de São Paulo, os outros três óbitos foram registrados no Rio de Janeiro.