Brasil tem 1.128 casos confirmados e 18 mortes por Covid-19

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



21/03/2020 | 17:48



Na tarde deste sábado (21), o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, ao lado do secretário de vigilância em saúde, Wanderon Oliveira, em coletiva de imprensa, declararam que o País já registra 1.128 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) e 18 mortes. O Estado de Roraima é o único que nao possui mortes ou casos confirmados da doença.

Gabbardo também ressalta que não vão divulgar mais os casos suspeitos por região, visto que, o País já está com transmissões comunitárias, ou seja, não é necessário que o paciente tenha viajado ou contato com alguém que veio do exterior, segundo o secretário "todos os casos são suspeitos", declara.

Já Oliveira observa que , na última semana, cerca de 27 mil testes para identificar o vírus nas unidades de saúde em todo País. "Não temos o volume exato de exames já realizados pois cada kit pode realizar 23 amostras e nem sempre é utilizado o kit inteiro. Mas, podemos adiantar, que nos próximos dias, média de R$ 5 milhões de testes rápidos serão distribuídos em todo Brasil, nos equipamentos da saúde", finaliza.