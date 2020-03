Justiça federal nega pedido de governador do MA para suspender voos ao Estado

21/03/2020 | 11:30



A Justiça Federal negou o pedido do governo do Maranhão para suspender voos ao Estado, que teve a primeira confirmação de um caso de coronavírus nesta semana. "A liminar que pedimos à Justiça Federal para interrupção de voos comerciais de passageiros é reforçada pela natureza do primeiro caso confirmado de coronavírus no Maranhão. Infelizmente o juiz considerou que a atribuição pertence ao governo federal", afirmou neste sábado o governador, Flávio Dino (PCdoB), em postagem no Twitter.

O governador também já tentou monitorar, com servidores estaduais, a entrada de pessoas que chegam pelos aeroportos, mas o Estado também não teve autorização do governo federal para fazer essa ação. Para reduzir a circulação de pessoas no Maranhão e evitar a propagação do coronavírus, Dino decidiu suspender, no dia 19, o transporte interestadual de passageiros via ônibus.