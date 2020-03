Diadema aprova medida que tenta destravar novo hospital municipal

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



20/03/2020 | 00:01



Em meio à pandemia da Covid-19, o governo do prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), enviou à Câmara, com regime de urgência, projeto que autoriza o município a remissão de dívida na ordem de R$ 30 milhões como forma de obter a titularidade de imóvel particular em que será instalado novo hospital municipal, na região central da cidade.

O projeto foi aprovado, por 14 votos favoráveis e cinco contrários (em dois turnos) e, agora, segue para sanção do verde.

A ideia da medida é a de que o município ‘perdoe’ dívidas tributárias oriundas do imóvel e, em troca, o município torne-se proprietário do prédio, localizado na Rua Oriente Monte e que já abrigou pronto-socorro municipal no passado. Atualmente, o processo de desapropriação do imóvel tramita na Justiça local, mas sem previsão de solução. “A população de Diadema não pode mais se sujeitar à lentidão da Justiça (...) sobretudo diante do atual notório estado de pandemia provocado pelo grave e vertiginoso avanço do novo coronavírus, o que amplifica ainda mais a gravidade do risco à saúde da população”, diz trecho da medida enviada pela gestão Lauro.

O projetado novo HM substituiria o arcaico e deteriorado Hospital Municipal de Piraporinha. A ideia é a principal promessa de Lauro desde 2016, mas ainda não saiu do papel. Até o fechamento desta edição, não havia nenhum caso confirmado de munícipe contaminado com o coronavírus.