No BBB20, Prior questiona torcida de Pyong e hipnólogo pede desculpas à Rafa

16/03/2020 | 08:10



Paredão formado no BBB20 e, claro, o climão tomou conta da casa na noite do último domingo, dia 15. Logo após o programa ao vivo terminar, Pyong foi pedir desculpas à Rafa. Ambos estão emparedados e o hipnólogo resolveu se desculpar por torcer para Flayslane na prova do Bate Volta, disputada pela influenciadora, pela cantora e pelo ator Babu Santana. Felipe Prior, líder da semana e que indicou Pyong, foi o primeiro a perceber torcida de Pyong para Flay escapar do paredão, indo de forma contraditória ao comportamento na casa, em que demonstra apoiar Rafa primeiramente. O marido de Sammy Lee, então, justificou: -Me perdoa, eu quero te pedir perdão. Me perdoa muito. Você sabia que eu queria ir ao Paredão com o Babu. Se o Babu saísse, era eu, você e Flay. Ao ver que a Flay abriu duas portas e o Babu também, no calor da emoção eu falei besteira. Mas minha torcida você sabe que é sua, eu quero que você fique, declarou.

O brother seguiu arrependido: -Me perdoa mesmo, de verdade. Porque eu vi que minha atitude não foi legal no calor da emoção e desculpa mesmo. Não é desculpa, é perdão. E, se quiser conversar, se tiver algum tipo de verdade, eu quero que você fale. Não quero que você fique magoada. Rafa, então, perdoou o colega de confinamento e os dois acabaram se abraçando. Gizelly, no entanto, mandou aquela alfinetada a Pyong: -É a segunda vez que você não torce por quem está com você. Ivy também resolveu se manifestar e disse torcer para Babu sair: -Eu pensei, se for a Rafa e o Pyong, na minha cabeça... Estou dizendo o que eu acho, tá? Eu acho que o Babu sai. E, se for a Flay, eu tenho um pouco de medo dela sair e não sair o Babu. E eu quero que o Babu saia.

Pyong também resolveu se explicar para Flayslane e Mari. O hipnólogo votou na influenciadora digital e justificou que o voto na colega é pura estratégia: É um relacionamento tão fortalecido, que, entre as opções das pessoas próximas a mim e votar em Mari ou Flay, eu vou votar Mari ou Flay. Só que, entre Felipe, Babu, Flay e Mari, eu vou votar em Felipe e Babu. Flay ainda pede que Pyong não fique espalhando em quem as duas votaram, já que está muito difícil delas se defenderem por estarem em um grupo de número menor: -Vou pedir uma coisa para você: não fique contando, procurando saber meu voto... Eu e ela não temos como se defender de um grupo de nove pessoas. Já é injusto demais para nós duas. Sim, me sinto muito isolada.

Mari também resolveu se defender e não quis saber de Pyong, Gabi ou qualquer outra pessoa do jogo falando sobre Flayslane com ela: -Gente, eu não sei porque vocês vêm falar de Flay comigo. Eu não sou a Flay. Eu sou a Mari. Quando vocês quiserem conversar comigo sobre Mari, eu sou a Mari. Porque eu sou uma pessoa só. Cada um tem suas atitudes. Se você quiser conversar com a Flay, vai lá e fala com ela. Desculpa, amiga, se você tiver alguma coisa para falar comigo, eu sempre estarei disponível. Mas eu não sou a Flay.

A baiana ainda disse estar digerindo o voto de Pyong nela: -Ainda estou digerindo seu voto, hein? Estou digerindo. Pyong se justifica: Se vier me perguntar, em algum momento, alguma coisa, ou até perguntar de jogo ou previsão da semana... Eu vou estar fazendo o que estou fazendo aqui: sentar e conversar.