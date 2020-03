Grande ABC possui 728 vagas de emprego disponíveis nesta semana

Do Diário do Grande ABC



15/03/2020 | 15:50



Nesta semana, a região possui 728 ofertas de emprego disponíveis. Há vagas nas áreas de logística, vendas, entre outras.

A maioria (359) está no CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo. São 95 vagas para candidatos que possuam o ensino médio completo para auxiliar de logística. Também há 59 postos de trabalho para auxiliar administrativo e 50 para atendente de loja, exigindo a mesma formação. Interessados devem comparecer à Rua Marechal Deodoro, número 2.316, no Centro, com carteira de trabalho, RG, CPF e PIS.

O CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá, que funciona na Rua Jundiaí, nº 63, bairro Matriz, disponibiliza 179 postos de trabalho, com oportunidades para auxiliar de produção, operador de máquinas fixas e prensistas (50 cada).

Em Diadema, são 47 vagas disponíveis, a maioria para auxiliar operacional e conferente (20 para cada uma). Currículos devem ser enviados no e-mail vagas.emprego@diadema.sp.gov.br.

São Caetano possui 46 oportunidades, sendo que, 30 são para ajudante geral, 10 para porteiro e três para carpinteiro. Para se cadastrar é necessário comparecer ao Atende Fácil (Rua Major Carlos Del Prete, 651, Centro).

No CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André são 45 oportunidades, 30 delas para auxiliar de limpeza. Interessados devem cadastrar os dados no portal https://empregabrasil.mte.gov.br/ ou pessoalmente no Térreo 1 da Prefeitura (Praça IV Centenário, 1).

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires (Avenida Capitão José Gallo, 55, Centro) possui quatro vagas.

A Luandre tem 48 cargos à disposição, com salários que podem chegar à R$ 4.500 para analista de recursos humanos júnior. Para se candidatar basta acessar www.luandre.com.br