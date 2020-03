14/03/2020 | 06:55



O presidente chileno, Sebastián Piñera, apresentou ontem projetos de lei para combater conluios, abuso financeiro e corrupção. As medidas fazem parte de um pacote do governo em resposta às queixas de impunidade manifestadas durante a onda de protestos que começou no ano passado.

De acordo com o governo, uma das propostas tem o objetivo de combater crimes de "colarinho branco", aumentando as penas e dando mais poderes ao Ministério Público para combater os cartéis de supermercados e farmácias.

Outro projeto pune empresas e cidadãos por uso de informações privilegiadas. Outra proposta cria a figura do denunciante anônimo para casos de corrupção.