Trabalhadores da Ford vão adotar home office

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



13/03/2020 | 16:27



A Ford, montadora norte-americana que ainda mantém funcionários do administrativo em São Bernardo, anunciou que vai orientar parte dos trabalhadores a adotar o home office. A medida será iniciada a partir de segunda-feira.

"Felizmente, o efeito do coronavírus nos funcionários da Ford até agora tem sido muito limitado. Nos últimos dias, porém, concluímos que a questão assumiu uma dimensão diferente - e continuamos a agir em tempo real para manter nosso time seguro e ajudar a limitar a propagação do vírus nas comunidades em que vivemos e trabalhamos. Portanto, a partir de segunda-feira (16/03), estamos orientando grande parte da nossa força de trabalho global - exceto aqueles em funções críticas de negócios que não podem ser removidas das instalações da Ford - a trabalhar remotamente até segunda ordem. A ação também ajudará a reduzir o risco de disseminação do coronavírus, maximizando a saúde de nossos negócios", informou a montadora, destacando que não houve nenhum caso na América do Sul.



Além disso, as plantas adotam algumas medidas como adiamento de eventos, ampla distribuição e utilização de álcool gel e intensificação da limpeza. "Mesmo antes da implementação do trabalho remoto, já estávamos estimulando a realização das reuniões por áudio e vídeo ao invés de encontros presenciais, mesmo quando os participantes estão na mesma localidade", informou.

As demais montadoras da região (Volkswagen, Toyota, Scania, Mercedes-Benz e GM) ainda não divulgaram mudanças na força de trabalho.