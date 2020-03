Ar-condicionado: como usar e fazer a manutenção do sistema

Da Redação, com assessoria

O ar-condicionado tem o objetivo de resfriar o carro assim que o usuário aciona o botão “AC”. A partir daí, o motor do veículo movimentará o compressor, responsável pela circulação do gás no circuito. Geralmente, os veículos utilizam o gás R-134 A, que não agride a camada de ozônio – diferentemente do gás Freon R-12, à base de CFC (clorofluorcarbono), que era utilizado no passado.

Apesar de ser algo comum, o sistema de ar-condicionado ainda deixa os condutores confusos em relação ao seu funcionamento. Por isso, o CESVI BRASIL (Centro de Experimentação e Segurança Viária) resolveu esclarecer dúvidas sobre uso e manutenção. Confira!

Como usar o ar-condicionado?

Se você vai entrar no carro e ele está muito quente, é recomendável abrir as janelas para expulsar a grande massa de ar aquecido que ficou aprisionado dentro do automóvel. Assim, o resfriamento ocorrerá em uma rapidez maior. Quando o ambiente interno já tiver dissipado a insolação, é hora de fechar os vidros por completo – evite a abertura para não ter perda desse ar resfriado pelo sistema.

No painel de instrumentos, existe um seletor para você optar por captação do ar externo ou circulação do interno. No segundo modo, o ar-condicionado terá melhor eficiência, pois vai circular o ar resfriado do próprio veículo. Também é possível regular a temperatura, caso esteja muito baixa, utilizando um seletor que migra da cor azul para a vermelha gradualmente.

Manutenção

Ligue o ar-condicionado pelo menos uma vez a cada 15 dias, para que o sistema realize a circulação do gás em toda a sua linha de funcionamento. Com o passar dos anos, é necessário fazer a troca do filtro antipólen e solicitar a limpeza dos dutos para não obstruir a passagem de ar e evitar a proliferação de bactérias no sistema.

Em caso de pouca eficiência do ar-condicionado, verifique, em um centro especializado, a carga de gás e eventuais vazamentos no sistema. Assim, você garante uma temperatura confortável em todos os seus deslocamentos.

