13/03/2020 | 10:04



O DJ Alok informou, por meio de nota, que vai cancelar suas turnês que seriam realizadas na próxima semana nos Estados Unidos, e em abril, na China, com duração de 15 dias cada uma, para evitar a disseminação do coronavírus. No comunicado, Alok afirma que vai seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS). "O artista ressalta sua prioridade e preocupação com a saúde do seu público, equipe e colaboradores, o que é de extrema responsabilidade em sua carreira", diz a nota divulgada.