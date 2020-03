Câmara dos EUA deve votar nesta 6ª feira pacote sobre coronavírus

13/03/2020 | 08:10



A presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, disse na noite de quinta-feira, 12, que está próxima de um acordo com o governo em torno do pacote que visa ajudar os americanos afetados pela disseminação do coronavírus. Mas ela ressaltou que a votação só deve ocorrer nesta sexta-feira. "Estamos perto de um acordo e esperamos tê-lo amanhã", disse ela a jornalistas na noite de quinta-feira.

Pelosi negociou ao longo do dia com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin. Eles tiveram oito reuniões, mas há sinais de que as negociações irão continuar. Os deputados devem deixar Washington no final da semana para um recesso previamente agendado, mas o Senado cancelou sua pausa na próxima semana para votar o projeto.

Os democratas da Câmara divulgaram na quarta-feira (11) um projeto de lei que prevê licença remunerada para as pessoas afetadas pelo coronavírus, expandindo o seguro-desemprego e exigindo que o seguro de saúde cubra os testes de diagnóstico da doença gratuitamente. Mas os republicanos têm objeções a detalhes das medidas.

Há uma expectativa crescente entre os funcionários da Casa Branca de que um acordo seja alcançado até esta sexta-feira, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, que disse que Mnuchin também estava em contato com parlamentares republicanos. Fonte: Dow Jones Newswires.