Mais dois colégios suspendem atividades em São Paulo por causa do coronavírus

12/03/2020 | 07:44



Mais dois colégios de São Paulo suspenderam atividades por causa do coronavírus. A escola Global Me e a escola Vera Cruz informaram às famílias que pais de alunos obtiveram confirmação de diagnóstico do covid-19 e, por isso, decidiram suspender parcial ou totalmente as atividades.

Na Global Me, a confirmação ocorreu em uma mãe de um aluno que viajou à França. "Ela passa bem, com sintomas leves de gripe e está sendo observada em casa, conforme recomendação médica", declarou a instituição em comunicado. O filho dela frequentou a escola na segunda e terça-feiras desta semana. O garoto ficará em casa por 14 dias com supervisão do seu estado de saúde.

Em razão dessa situação, a escola fechou as portas nesta quarta-feira, 11, para realização de um trabalho de higienização em todos os ambientes. A instituição avaliaria o ocorrido para decidir sobre a retomada das aulas. "Caso qualquer família decida manter seus filhos em casa por uma medida maior de precaução, entendemos a decisão e nos colocamos à disposição para qualquer apoio necessário."

No caso da escola Vera Cruz, o coronavírus foi confirmado em um pai de dois alunos. Os irmãos estão em quarentena e deixaram de frequentar a escola desde terça-feira. A instituição disse ter achado prudente suspender aulas de duas turmas. "Reforçamos as medidas de cuidados com higiene pessoal, limpeza e desinfecção em toda a escola", informou a instituição.

Na semana passada, a escola Avenues São Paulo decidiu fechar sua unidade na capital paulista após um estudante do 7º ano da instituição ter recebido a confirmação de diagnóstico do novo coronavírus. A direção informou que deverá oferecer aulas a distância para os alunos. A Avenues está entre as escolas que tinham recomendado quarentena aos alunos.