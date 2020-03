Atacadão inaugura loja com investimento de R$ 50 mi

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



12/03/2020 | 00:10



A rede de atacarejo Atacadão inaugura hoje unidade em Ribeirão Pires, a primeira da cidade e a quinta do Grande ABC. Com investimento de R$ 50 milhões, a nova loja está localizada na Avenida Francisco Monteiro, no Centro. A nova loja gerou aproximadamente 600 empregos indiretos (250 vagas diretas).

De acordo com o CEO do Atacadão, Roberto Müssnich, a região deve receber mais quatro unidades ainda neste ano. As cidades e mais detalhes da obra ainda não foram revelados, porém, a construção de duas delas já foi iniciada. “Nosso foco é abrir lojas, não só nas grandes cidades, mas também nas franjas (proximidades). Ribeirão possui um comércio interessante, além de uma série de atividades econômicas”, afirmou.

As lojas da rede, que atua no segmento de atacarejo (mescla de atacado com varejo) atinge dois principais tipos de público. Metade dos clientes está nos setores comércio e serviços, além dos MEIs (Microempreendedores Individuais) e metade do consumo, nas famílias, que buscam economia e compras em maior quantidade.

“O Grande ABC tem uma história importante com a indústria automobilística, e criou uma economia própria, que continua muito forte. Se hoje o Estado de São Paulo é o mais rico do Brasil, ele deve muito à região”, completou o executivo.

A expectativa é a de que a nova loja, que possui área de 4.000 m², mantenha fluxo diário de até 4.000 clientes. “Será uma loja muito movimentada. Pretendemos atender também o público de Suzano, já que a nossa unidade nesta cidade fica um pouco distante, e também aqueles que anteriormente se deslocavam para nossas outras unidades da região”, destacou o executivo.

Atualmente, o Atacadão, que pertence ao grupo Carrefour, está presente em 150 cidades de todo o País. Na região, além de duas lojas em Santo André e uma em São Bernardo, a rede possui unidade em Mauá.