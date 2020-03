10/03/2020 | 07:27



A petrolífera estatal saudita Saudi Aramco informou nesta terça-feira que vai ampliar sua produção para 12,3 milhões de barris por dia (bpd) em abril.

O número ficará cerca de 300 mil bpd acima da capacidade sustentada máxima anterior da empresa, de 12 milhões de bpd.

No fim de semana, a Arábia Saudita anunciou que cortaria os preços de seu petróleo. A decisão veio depois de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e aliados da Opep+, incluindo a Rússia, não conseguirem chegar a um acordo para aprofundar cortes na produção coletiva, em resposta à ameaça imposta pela disseminação do coronavírus. Com informações da Dow Jones Newswires.