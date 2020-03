Elas em todos os lugares!

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



10/03/2020 | 00:15



Foram muitas as ações feitas para as mulheres nos últimos dias. Dentro de campo também tiveram algumas homenagens, inclusive aqui, na região. O projeto #oapitoédelas convidou mulheres para entrarem com os jogadores durante a nona rodada do Paulistão. A ideia – realizada pela Federação Paulista de Futebol e pelos 16 clubes participantes do campeonato – era que elas fizessem um apitaço no início da partida para lembrar que o lugar delas também é ali. Além disso, quiseram alertar sobre a violência, já que o apito é símbolo da luta contra o assédio. As manifestações aconteceram nos jogos do Água Santa contra Inter de Limeira, em Diadema, e Santo André contra Oeste, no Bruno Daniel. “Queremos mais mulheres praticando, assistindo e desfrutando deste esporte, que movimenta milhões de pessoas no Brasil, mas que ainda está rodeado de preconceito. O futebol não tem gênero”, afirmou Aline Pellegrino, diretora de futebol feminino da FPF, ex-capitã da Seleção Brasileira e embaixadora do #ElasNoEstádio. Palmas!

TEM MAIS...

Março lilás

Durante todo o mês serão realizadas campanhas de conscientização sobre prevenção do câncer de colo de útero. A enfermidade é causada pelo HPV – Papilomavírus Humano –, doença sexualmente transmissível de maior prevalência no mundo. “No Brasil, em 2020, são esperados 16.590 novos casos”, revela a

pediatra Isabella Ballalai, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações.