Projeção para PIB de 2020 cai de 2,17% para 1,99% no Focus do BC

09/03/2020 | 10:23



Com as incertezas sobre o impacto do surto de coronavírus na atividade global, a expectativa de crescimento da economia em 2020 desabou de 2,17% para 1,99%, conforme o Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 9, pelo Banco Central. Há quatro semanas, a estimativa de alta era de 2,30%.

Na semana passada, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o crescimento do PIB em 2019 ficou em 1,1%.

Para 2021, o mercado financeiro manteve a previsão de alta do Produto Interno Bruto (PIB), de 2,50%. Quatro semanas atrás, estava no mesmo patamar.

Em fevereiro, o BC informou que seu Índice de Atividade (IBC-Br) teve baixa de 0,27% em dezembro ante novembro, na série com ajustes sazonais. Em relação a dezembro de 2018, houve alta de 1,28%.

Em dezembro, o BC atualizou, por meio do Relatório Trimestral de Inflação (RTI), sua projeção para o PIB em 2020, de alta de 1,8% para elevação de 2,2%.

No Focus desta segunda, a projeção para a produção industrial de 2020 também recuou de alta de 2,41% para 2,00%. Há um mês, estava em 2,33%. No caso de 2021, a estimativa de crescimento da produção industrial permaneceu em 2,50%, igual a quatro semanas antes.

A pesquisa Focus mostrou ainda que a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2020 foi de 56,90% para 56,60%. Há um mês, estava em 56,90%. Para 2021, a expectativa foi de 57,82% para 57,45%, ante 58,00% de mês atrás.