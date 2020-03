BC/Serra: câmbio será canal mais relevante de transmissão da política monetária

09/03/2020 | 10:03



O câmbio passa a funcionar como canal mais relevante de transmissão da política monetária, diz o Banco Central, em documento da apresentação do diretor de Política Monetária do BC, Bruno Serra, prevista para esta manhã em São Paulo. O material foi divulgado antes do evento e da abertura do mercado financeiro. A participação de Serra no "Oportunidades para Family Offices em 2020" da Bloomberg tinha início previsto às 9h10.

Segundo o documento, as intervenções do BC no mercado cambial durarão o tempo "que for necessário" para funcionamento regular do mercado de câmbio. "A conjuntura permite dispor de todos instrumentos no volume que entender apropriado", segundo Serra. Ele diz ainda que "não há preconceito ou preferência por nenhum dos instrumentos à disposição" para atuar no mercado de câmbio e lembrou que o "regime é de câmbio flutuante".