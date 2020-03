Mariana Bridi posa nua para comemorar o Dia Internacional da Mulher

08/03/2020 | 15:10



Mariana Bridi decidiu publicar uma foto nua e refletiu sobre a importância da data em seu Instagram. A esposa de Rafael Cardoso escreveu na legenda que acompanha o clique: Estou aqui despida completamente para dizer que a sua beleza é única e incomparável! Ninguém jamais será bela igual você, pois todas somos lindas, cada uma com a sua particularidade. A sua beleza carrega a sua história, as suas marcas, cada sorriso e cada lágrima, um universo inteiro dentro de uma única mulher, é isso o que te torna tão bela. Por isso, não se compare, não tente ser como aquela ou aquela outra, porque você já é você e isso é tudo o que o mundo precisa agora. Aceite as suas ondas, as suas curvas, os seus detalhes e seja livre para se amar! Viva a mulherada.