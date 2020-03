Com gol de Willian, Chelsea faz 4 a 0 no Everton e se aproxima do Leicester

08/03/2020 | 13:17



O Chelsea recebeu o Everton em Londres neste domingo, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês, e não deu chances para o adversário de Liverpool. A equipe da casa foi arrasadora e goleou os visitantes por 4 a 0, com um gol do meia-atacante brasileiro Willian.

O meio-campista Mason Mount abriu o placar, que foi ampliado pelo ponta espanhol Pedro Rodríguez. Quem completou o placar no Stamford Bridge foi o atacante francês Giroud, após jogada de Willian em escanteio pela esquerda.

Com o resultado, os comandados do técnico Frank Lampard chegam aos 48 pontos, a dois do terceiro colocado Leicester. A quarta posição na tabela garante o Chelsea na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Já o Everton amarga o 12º posto da tabela no Campeonato Inglês, bem distante das competições europeias. O time azul de Liverpool soma apenas 37 pontos, a seis do Wolverhampton, que está em quinto e estaria se classificando à próxima edição da Liga Europa, o segundo maior torneio do continente.

A partida deste domingo foi de amplo domínio do Chelsea. Jogando em casa, a equipe tomou a iniciativa e se utilizou de um futebol vertical, objetivo e eficiente para massacrar o adversário já no começo da etapa inicial.

O primeiro gol veio aos 14 minutos, após boa jogada pela esquerda. Pedro serviu Mount, que girou bem sobre a zaga adversária e finalizou com precisão para balançar a rede do goleiro Jordan Pickford, sem chances de defesa.

Apenas sete minutos depois, veio o segundo, em grande jogada coletiva do ataque do Chelsea. O meia Ross Barkley triangulou com o volante escocês Billy Gilmour e Giroud antes de dar grande passe em profundidade para Pedro bater na saída de Pickford.

No começo do segundo tempo, os donos da casa seguiram em cima e não deram chances ao Everton, fazendo 3 a 0 já aos seis minutos. Foi com Willian, que recebeu pela intermediária ofensiva e acertou belo chute de longe para balançar a rede.

Três minutos depois, o Chelsea sacramentou a goleada no Stamford Bridge. Após cobrança de escanteio curto para o lado esquerdo do ataque anfitrião, Willian recebeu a bola de volta e mandou para o meio da área, onde Giroud escorou para fazer 4 a 0.

Do outro lado, o Everton pouco criou e não causou problemas para o goleiro espanhol Kepa Arrizabalaga. A melhor chance dos visitantes aconteceu no meio do primeiro tempo, quando o atacante brasileiro Richarlison roubou a bola e serviu o centroavante inglês Dominic Calvert-Levin, que desperdiçou.

No próximo sábado, o Chelsea visita o Aston Villa, às 14h30 (horário de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. Dois dias depois, na segunda-feira, o Everton recebe o líder e grande rival Liverpool para o clássico da cidade no Goodison Park, às 17h.