08/03/2020 | 14:10



Que fofura! Thais Fersoza surpreendeu os seguidores no Instagram ao publicar um vídeo da filha Melinda, fruto da relação com Michel Teló, cantando uma música em inglês.

A menina, que está com três anos de idade, mostrou que já possui um inglês afiado e, enquanto brincava com o irmão, Teodoro, de dois anos de idade, apareceu cantando a música Ticket to Ride, do Beatles.

A mãe-coruja, é claro, não perdeu a oportunidade de elogiar Melinda e falou para os internautas: Eles amam Beatles. Acordou com essa na cabeça hoje! Amo eles cantando.