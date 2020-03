Itens Museu do Videogame Itinerante retornam para o Grande ABC em março

Do Diário do Grande ABC



07/03/2020 | 23:59



Parte da história dos videogames será lembrada de maneira especial no Atrium Shopping (Rua Giovanni Battista Pirelli, 155. Tel.: 3135- 4500), em Santo André. Fãs desse tipo de entretenimento e público em geral poderão ver consoles, jogos, acessórios e diversas opções de diferentes épocas em chamativa exposição. Trata-se do Museu do Videogame Itinerante, que retorna à programação do Grande ABC para visitação gratuita até dia 22.

Considerado o primeiro projeto do tipo no Brasil registrado pelo Ibram (Instituto Brasileiro de Museus), já esteve na região no ano passado, quando ganhou espaço nas instalações do Shopping ABC, também em Santo André, em março de 2019. A ideia é que a atração viaje por diversos pontos do País ao longo da temporada, com média de 5 milhões de visitantes a cada ano.

Entre os pontos de destaque, a exposição revela o Magnavox Odyssey, de 1972, conhecido por ser o pioneiro entre os consoles, além de apresentar o Telejogo Philco Ford (1977), primeiro videogame fabricado no Brasil. Detalhe para a presença do Virtual Boy (Nintendo), de 1995, considerado marco na rodagem de título em 3D – nada parecido com as atrações que surgiriam pouco tempo depois e com qualidade gráfica muito ruim – e um dos grandes fracassos do mercado. O moderno se mistura com esses itens históricos em área destinada a equipamentos atuais, casos do PlayStation 4, Xbox One e do Nintendo Switch.

A mostra abre espaço ainda para jogos atuais. O popular Just Dance terá palco especial, no qual os visitantes poderão tentar acompanhar os movimentos de dançarinos profissionais. Os mais pontuados disputam premiações variadas No dia 21, um concurso de cosplays, com fãs se vestindo de personagens da cultura pop, principalmente os ligados ao universo dos games, também agita o evento. As inscrições serão realizadas no local.

A visitação ao Museu do Videogame Itinerante ocorre de segunda-feira a sábado, das 15h às 21h, e aos domingos, das 14h às 20h, no piso térreo do Atrium Shopping.