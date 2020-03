Mostrando sua força

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



07/03/2020 | 23:35



As mulheres estão nas ruas. E hoje, principalmente, já que se comemora o Dia Internacional da Mulher, data que celebra as conquistas delas ao longo dos anos e relembra da importância da luta por igualdade. Para fortalecer ainda mais esse discurso, diversas artistas tomam conta do palco montado no Boulevard do Rock (Rua Dona Elisa Flaquer, 100), em Santo André, com o evento Mulheres no Front, realizado pelo Coletivo Rock ABC. Não há cobrança de ingresso, mas haverá arrecadação de ração para cães e gatos. Tudo será doado para a ONG Olho da Rua, de Mauá.

E para agitar a agenda, que começa ao meio-dia, estão confirmadas as bandas de rock da região Ataque à Jugular, Punho de Mahin, AnamA e Rebeldia Incontida, além da paulistano Amurians. Todas focam no trabalho autoral. Além disso, terá apresentação de dança do ventre com Keilla Belle Dance, fanzinada com a escritora e quadrinista andreense Thina Curtis, além de feira de artesanato e gastronomia.

“A ideia de fazer o Mulheres no Front é comemorar essa data tão importante e representativa e mostrar que temos excelentes bandas femininas”, explica a artista plástica Chrys Clenched, uma das organizadoras do evento.

Ela conta que a sugestão de realizar o Mulheres no Front surgiu do grupo de mulheres do Coletivo Rock ABC. “Temos um núcleo feminino, extremanente presente e ativo. É importante para a gente ter bandas tocando e as mulheres representando”, diz.

Chrys frisa ainda que é necessário dizer ao público que as mulheres podem estar em cima do palco. “Mostrar que elas podem tocar e que têm a mesma capacidade que os homens.”

Para a organizadora, eventos desse tipo ajudam a empoderar outras possíveis artistas, além de servirem de exemplo para que a mulher faça aquilo que tenha vontade. “Falar que outras mulheres também podem fazer isso, podem tocar, dançar”, reforça.

Em São Bernardo também há agenda comemorativa. O Shopping Metrópole (Praça Samuel Sabatini, 200), por exemplo, contará com apresentação gratuita da cantora Sara Góis e do instrumentista Duda Santos, a partir das 14h.

O Giramundo (Rua Olegário Herculano, 235) dispõe de agenda especial. A partir das 15h, o público poderá participar de uma roda de conversa com a psicóloga Maria Angélica Amarante dos Anjos, para falar sobre adoção e maternidade. O evento conta ainda com mostra das obras de arte da plástica Jéssica Cajuela. A entrada é gratuita. O local terá também show do grupo Beijo de Moça, formado só por mulheres, e desfile de moda inclusivo, com participação com valor de R$ 5.

Museus têm atrativos especiais

Quem gosta de museu tem boa desculpa para desbravar as diversas opções da Capital paulista hoje. Vários aparelhos culturais estão com programação especial por causa do Dia Internacional da Mulher.

O Masp (Av.Paulista, 1.578), por exemplo, não cobrará ingresso das visitantes durante todo o dia. Entre as mostras em cartaz há uma da portuguesa Leonor Antunes. Além disso, todos os catálogos do museu de artistas mulheres terão 50% de desconto.

O Museu do Futebol (Praça Charles Miler) não fica de fora da agenda e oferece, às 10h e às 11h, a visita educativa As Revoluções e Evoluções da Mulher no Futebol e na Sociedade, que promove reflexão sobre os espaços conquistados pelas mulheres na sociedade e no futebol.

Já no Museu Catavento (Av. Mercúrio), o público poderá conferir a história de Eufrásia Teixeira Leite (1850-1930), primeira investidora financeira do Brasil.

No Museu da Casa Brasileira (Av.Brigadeiro Faria Lima, 2.705) o dia será de música, com apresentação da Traditional Jazz Band, a partir das 11h, e que aproveita para comemorar 55 anos de estrada.

Canal Bis oferece programação especial a partir das 12h

As vozes de diversas mulheres que fazem história no mundo da música ilustram a grade de hoje do Canal Bis, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A programação tem início a partir das 12h com a cantora australiana Kylie Minogue, com show Golden Tour, gravado em Londres.

Entre os destaques estão a cantora norte-americana Patti Smith, 15h, com show gravado em Montreux, na Suíça; Negra Li, que canta Jovelina Pérola Negra, às 20h30; e Madonna, no espetáculo Confessions Tour, a partir das 22h15. Quem encerra a programação é Ella Fitzgerald, à 0h.