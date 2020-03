Volta ao mundo de 'Noobees’

Luís Felipe Soares

O seriado Noobees, da Nickelodeon, está em outra fase. Já em exibição, a segunda temporada do programa promete ampliar a história, a quantidade de personagens e o mergulho no universo dos videogames.

Segundo a atriz brasileira Clara Tiezze, que interpreta Laura, a nova etapa da atração está bem mais agitada e pronta para surpreender os fãs. Game Over retorna ao mundo virtual para seguir com o plano de conquistar o planeta e provar que avatares não são manipuláveis, sendo tão reais quanto os humanos. A protagonista deve enfrentar as consequências desse desejo de revanche virtual.

“O elenco dobrou de tamanho e tudo está muito legal, pois acho que (os novatos) trouxeram um frescor para a história sem ela perder a personalidade que já tinha”, comenta a jovem de 20 anos. “É uma temporada diferente. A primeira era mais focada nas competições e esta muda um pouco a linha. Fora que a Laura está completamente diferente. Ela esteve um tempo na Amazônia e volta uma outra pessoa.”

Clara comenta que o trabalho com sua personagem tem sido especial. “O negócio de desenvolver a Laura foi muito em conjunto com a Michele (Olvera, do México), que faz a Silvia. Uma meio que complementa a outra. Somos uma duplinha e adoro a ideia de ser um alívio cômico da série. Me sinto a Rony Wesley do Harry Potter”, diz, recordando que parte dos estudos do elenco sobre o mundo dos games incluiu partidas do jogo League of Legends.

A nova temporada de Noobees está na programação da Nickelodeon, de segunda a sexta-feira, sempre às 20h.