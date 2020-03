Após 7 sessões de redução, estrangeiro eleva posição 'comprada' em taxa de juro

06/03/2020 | 10:34



Os investidores estrangeiros no mercado de juro futuro aumentaram levemente na quinta-feira, 5, as posições líquidas compradas em taxas/vendidas em PU (aposta na alta da taxa) passando de 1.207.687 contratos em aberto, para 1.263.281, um aumento de 55.594 contratos em aberto. As informações são da B3.

A mudança de posição ontem dos estrangeiros se deu no dia em a aversão a risco passou a pesar mais na curva de juros do que a percepção de mais cortes da Selic em março.

As taxas futuras vinham caindo forte esta semana até quarta-feira e os estrangeiros tinham reduzido suas posições compradas por sete sessões seguidas.

Já os investidores locais aumentaram as posições líquidas vendidas em taxa, que podem indicar aposta em corte de juro, em 88.476 contratos em aberto, para 4.882.060, de 4.793.584 anteriormente.

Na contraparte, os bancos aumentaram de 3.385.824 para 3.435.419 contratos em aberto a posição líquida comprada em taxa, uma alta de 49.595 contratos.