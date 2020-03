06/03/2020 | 09:06



O Irã relatou nesta sexta-feira a ocorrência de mais 1.234 casos de coronavírus no país, elevando o total acumulado desde o início do surto para 4.747.

Autoridades iranianas relataram também mais 17 mortes pela doença. Com isso, já foram registrados 124 óbitos na república islâmica.

Em todo o Oriente Médio, foram confirmados mais de 4.990 casos de coronavírus.

Em coletiva de imprensa, um porta-voz do Ministério da Saúde iraniano, Kianoush Jahanpour, disse que o governo poderá "usar força" para restringir viagens entre cidades do país. Fonte: Associated Press.