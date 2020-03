Diretor revela que Jennifer Garner foi a responsável por manter Ben Affleck no filme The Way Back

05/03/2020 | 17:10



O diretor Gavin O'Connor, que está por trás do novo filme de Ben Affleck, The Way Back, deu uma entrevista reveladora ao site 34th Street. Na conversa, O'Connor revelou que Jennifer Garner foi a responsável por manter Affleck dentro do projeto, já que na época das filmagens o ator enfrentava uma recaída e tinha acabado de entrar na reabilitação. Como você já sabe, Ben tem problemas com o álcool e já falou abertamente sobre isso diversas vezes.

- Então, o que aconteceu foi que, assim que começamos as preparações para o filme, Ben teve um deslize. Ele acabou indo para a reabilitação e eu não sabia se aquilo significava que o filme tinha terminado. O estúdio certamente pensou que o filme havia terminado. Sua ex-esposa Jennifer Garner me ligou e me disse que quando ele foi para a reabilitação, ele levou uma bola de basquete com ele. Ela disse: Gavin, ele está pedindo, por favor, não acabe com o filme, ele realmente quer fazer isso. Então, ele teve cerca de uma semana de desintoxicação, porque realmente estava no fundo do poço, e depois de uma semana, eu fui capaz de vê-lo. Passamos meio dia juntos e descobrimos uma maneira de fazer com que isso funcionasse para ele, porque o mais importante era a sua recuperação e resolver a sua sobriedade. E então ele saiu um dia antes de começarmos a filmar.

O diretor ainda contou como foi todo esse período em que Ben atuava e lutava contra o alcoolismo ao mesmo tempo.

- Tivemos um cara muito cru e vulnerável aparecendo no nosso primeiro dia de filmagens. É quase uma coisa contra-intuitiva com a atuação, porque ele está fazendo cenas obviamente dolorosas. Realmente intenso e escuro, sombrio e sofrendo. E capturar isso, vê-lo fazer isso, às vezes era difícil, mas também era eufórico, porque esse é o seu trabalho como ator, é acessar essas emoções e ir a lugares honestos, profundos e verdadeiros. Então, sempre me senti muito bem, apesar de doloroso, porque ele estava fazendo seu trabalho muito bem.

O talento é de família

Em entrevista ao programa The Kelly Clarkson Show, Ben Affleck falou sobre a sua filha mais velha, Violet, de 14 anos de idade. No bate-papo, o ator relembrou um papel de sua adolescência, quando fez uma série que era gravada no México, e acabou admitindo que filha fala espanhol muito melhor do que ele.

- Ela sempre foi uma aluna muito boa e ela se interessou por espanhol, então eu sempre a ajudava. Agora, de repente, ela chegou ao ano escolar em que está, tipo, nas aulas mais difíceis de espanhol, e está só melhorando. Ela está no ponto em que acho que pode estar melhor do que eu.

A fluência de Violet seria tão boa que, atualmente, ela até estaria zoando a pronúncia do pai!

- Eu fiquei tipo, Não. Isso não está acontecendo. Não me importo de não poder fazer sua lição de matemática, mas você não será melhor em espanhol do que eu. Então eu decidi agora que farei aulas. Tenho que fazer algo para acompanhar.

Hilário, não é?

Vergonhas passadas

Hoje, Ben Affleck pode ser um ganhador do Oscar, mas nem sempre sua carreira teve conquistas importantes. Em entrevista à rádio SiriusXM, o astro admitiu que sua atuação no filme Buffy, a Caça-Vampiros, de 1992, foi horrorosa. Na verdade, foi tão ruim que a única fala de Affleck no filme foi dublada por uma outra pessoa! Que situação, hein?

- Aparentemente, eu sou tão ruim nesse filme... Eu tinha uma frase. Era 'Pegue', eu acho. Quando fui ao cinema [assistir ao filme], eu fiquei tipo Essa não é a minha voz. Esse não sou eu. Aparentemente, a diretora odiava tanto a minha performance que ela repetiu toda a minha parte, que era uma linha. Então, sim, sou dublado - em inglês!