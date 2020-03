Responsabilidade digital também

Marcela Ibelli

Todo mundo concorda que são precisos bom-senso e filtro na hora de postar opiniões, desabafos e comentários na internet. Mais do que autopreservação, é questão de responsabilidade, às vezes, criminal. E não adianta se arrepender e apagar. Tudo pode ser recuperado e repostado infinitamente. Empresa de odores sanitários criou a campanha #limpandopreconceito para comemorar o Dia Internacional da Mulher.

Inúmeros tweets machistas propagados pela internet estarão impressos em rolos de papel higiênico para simbolizar o lugar para onde devem ir: o lixo, no caso. A empresa elegerá um bar em São Paulo, onde alguns dos papéis serão distribuídos e abastecerão os banheiros. Equipe de filmagem abordará mulheres e homens para apurar a opinião dos mesmos sobre o preconceito. O objetivo da marca com a ação é disseminar ao máximo as ideias contra o machismo e preconceitos em geral. Lixo é lixo, afinal!

Ato de todas

Sábado, a partir das 13h, tem encontro de coletivos feministas e movimentos sociais da região com concentração dos grupos na Praça 22 de Novembro, em Mauá. O ato, nomeado de Mulheres em Marcha pela Vida de Todas, contra o Fascismo e a Retirada de Direitos, tem como objetivo escancarar os números da violência contra as mulheres, como forma de alerta. E os dados são realmente desesperadores: de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, as mortes violentas de mulheres na região saltaram 57,14% entre 2018 e 2019, passando de sete para 11 casos. Não pode ter nenhum!

Virada sustentável

Nunca se falou tanto em arregaçar as mangas e mudar hábitos para proteger a Terra. Na verdade, a humanidade está atrasada. O bom é que são várias as ações, atividades e campanhas que estimulam a repensar a forma como cuidamos da natureza. Exemplo é a Virada Sustentável, marcada para acontecer em São Paulo entre os dias 27 e 30 de agosto. Os interessados em participar podem se inscrever até 26 de abril no site (viradasustentavel.org.br).

O edital recebe propostas de artistas, oficineiros, palestrantes, organizações, fundações, movimentos, coletivos, escolas, universidades e equipamentos culturais para integrar o evento.

Prazer nota 10

O Prêmio Guia de Motéis, do pelo Guia de Motéis, elegeu os melhores estabelecimentos do País. Constam 16 da região na lista. Foram analisadas, pelos usuários, as categorias motel favorito, motel dos sonhos e custo-benefício. “Nos últimos anos, os motéis vêm se tornando cada vez mais profissionais. Estão focados na experiência do cliente e na qualidade dos serviços, inclusive ao agregar novas tecnologias. Por isso, essa premiação é bom indicativo para, inclusive, ter percepção dos que seguem a tendência”, analisa o presidente da Associação Brasileira de Motéis, Felipe Martinez.

Lista de motéis: Atualittá, Cassino, Confidence, Deslize, Fashion, Taj Mahal, Casual e Fetiche, em Santo André; Impulse, Le Moulin, Vyss, Ilha de Capri, Kamis e Karina em São Bernardo; Chocolat, em Mauá.