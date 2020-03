Taxas futuras de juros têm leve alta nesta terça, após queda na véspera

03/03/2020 | 09:21



Após a forte queda desta segunda-feira, 2, os juros futuros passam por uma correção na manhã desta terça, em leve alta, em meio ao dólar à vista perto da estabilidade ante o real, com viés de queda. O movimento de alta das taxas é mais acentuado no miolo da curva, justamente onde houve maior queda ontem.

O investidor está à espera do pronunciamento do G-7 (grupo de países mais industrializados do mundo) sobre ações para fazer frente ao coronavírus e também pela votação no Congresso brasileiro dos vetos presidenciais (14h).

Às 9h10, a taxa do depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 3,995%, na máxima, de 3,964% no ajuste de segunda. O DI para janeiro de 2022 marcava 4,42%, de 4,36%, enquanto o DI para janeiro de 2025 exibia 5,92%, de 5,90% no ajuste anterior.