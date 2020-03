Dia da Valorização do Colaborador

Lucas Nogueira

Lucas Nogueira, diretor de recrutamento da empresa Robert Half



03/03/2020 | 00:05



Nos Estados Unidos e no Canadá, a primeira sexta-feira de março, ou seja, o próximo dia 6, é destinada ao National Employee Appreciation Day, ou Dia Nacional da Valorização dos Colaboradores, na tradução para o português. A data foi criada em 1995 por Bob Nelson, integrante fundador do Conselho Internacional de Reconhecimento Profissional, como uma forma de prestigiar as conquistas e contribuições dos colaboradores das empresas.

Aqui no Brasil essa comemoração não está difundida. Mas, considerando que profissionais são o principal ativo de uma empresa e que existe uma constante preocupação das companhias em atrair e reter esses talentos, acho que já é hora de pensarmos mais seriamente no assunto.

Para ajudar os gestores, listo abaixo cinco boas práticas no relacionamento com o time:

1 – Elogie

Sempre que um colaborador tiver uma atitude ou alcançar um resultado que faça a diferença nos negócios da companhia, elogie-o imediatamente. Use palavras sinceras, sem esperar por um momento formal para reconhecer o desempenho.

2 – Inspire

Há tempos os colaboradores querem estar sob o comando de um líder que os motive, oriente, inspire e se coloque à disposição para auxiliar no seu desenvolvimento como profissional.

3 – Reconheça

Se fizer sentido para o momento e para a realidade da sua companhia, dê mais do que um simples parabéns. Têm sido muito valorizados pelos colaboradores gratificações em forma de ingressos para cinema, voucher para compra de livros ou outro presente que agregue valor ao seu dia a dia.

4 – Flexibilize

Qualidade de vida também tem disputado o topo da lista de benefícios desejados pelos profissionais. Então, avalie a possibilidade de instituir na organização a política de home office ou de flexibilidade nos horários de entrada e saída.

5 – Motive

Será muito mais fácil que seu colaborador acorde feliz para trabalhar às segundas-feiras se ele souber que está em uma empresa que valoriza o desempenho individual, oferece um plano de carreira, estabelece uma boa comunicação com a equipe, estimula o bom relacionamento entre os integrantes do time e é transparente e ética.