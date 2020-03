S.Bernardo oficializa Bernatrans como nova operadora de ônibus

da Redação



03/03/2020 | 00:01



A Prefeitura de São Bernardo homologou ontem a licitação do transporte coletivo da cidade, que nos próximos 25 anos ficará sob responsabilidade da empresa Bernatrans Transportes Urbanos S/A. A companhia vai pagar R$ 174 milhões pelo contrato, sendo R$ 40 milhões de outorga fixa.

A decisão do governo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), foi publicada oficialmente no Diário Oficial de sábado.

A Bernatrans pertence a grupo da família Setti Braga, que é responsável pela SBCTrans, atual operadora do sistema municipal. A SBCTrans havia sido contratada em 1998, no governo de Mauricio Soares, em acordo de 25 anos, prazo prorrogável por mais cinco. Em 2013, o então prefeito Luiz Marinho (PT) estendeu o acordo, que venceu em 2018.

Morando aprovou dois aditamentos enquanto a licitação transcorria. O vínculo terminava em setembro.

A empresa vai ficar responsável pelo gerenciamento de 66 linhas de São Bernardo, que transportam, diariamente, 230 mil passageiros.

A outorga fixa de R$ 40 milhões precisa ser paga em dez parcelas iguais, sendo a primeira, de R$ 4 milhões, no ato da assinatura do contrato. O restante equivale a 0,1% da receita bruta com o serviço.