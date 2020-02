China e Coreia do Sul registram centenas de novos casos de coronavírus

27/02/2020 | 00:31



A China e a Coreia do Sul registraram nesta quinta-feira, 27, centenas de novos casos de infecção pelo coronavírus. A expansão se deu principalmente nas regiões dos países que já eram as mais afetadas pelo surto.

O governo sul-coreano informou a existência de 334 novos casos, o que levou o total no país para 1.595. Depois da China, o país é o que registra o maior número de ocorrências. Com mais uma morte nesta quinta, a Coreia do sul passou a somar 13 vítimas fatais. A cidade mais afetada é Daegu, a quarta maior do país. Na capital, Seul, são 55 casos.

Já as autoridades chinesas reportaram 433 novos casos e 29 mortes em decorrência do coronavírus nesta quinta. O total de ocorrências no país chegou a 78.497, com 2.744 mortos. Wuhan, onde o surto teve origem, segue sendo a cidade mais afetada, com 383 casos e 19 mortos nesta quinta.