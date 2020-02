Imersão em outra galáxia

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



27/02/2020 | 00:03



O Walt Disney World Resort, localizado na Flórida, Estados Unidos, é conhecido como o lugar onde os sonhos se realizam. A visita aos quatro parques que integram o complexo – Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios e Animal Kingdon – proporciona mais do que um passeio aos visitantes: uma experiência completa de imersão em mundo de fantasia.

A mais recente área temática inaugurada na unidade, o Star Wars: Galaxy’s Edge (no Hollywood Studios), com 56 mil metros quadrados, é uma prova disso. Até para os mais desapegados da saga icônica, criada por George Lucas, é impossível não entrar no clima da galáxia tão tão distante. Na maior parte da área, os viajantes vão estar no planeta Batuu, ponto de passagem de contrabandistas por onde transitam diversas cargas transportadas.

Além das divertidas lojas, com itens variados disponíveis (como bonecos, peças de vestuário e sabres de luz, por exemplo), o cardápio dos bares e restaurantes é todo tematizado. No total, são cinco locais destinados à alimentação. Entre os destaques está a Oga’s Cantina, um bar de drinques com um robô DJ, onde a melhor opção é fazer reserva (os preços das bebidas variam na média de US$ 6,50, para as não alcoólicas até drinks de US$ 18).

Também há opções rápidas como o ronto wrap (carne suína assada, linguiça, molho de grãos de pimenta-do-reino e salada cítrica enrolados em pão árabe) a US$ 12,99 no Ronto Roasters. Um droid (robô) é responsável pelos assados dentro do local.

Não deixe de provar o leite verde – que apareceu em O Último Jedi – e o azul – de Uma Nova Esperança – a US$ 7,99 cada. A bebida tem como base mistura de leites de coco e arroz com características frutadas ou cítricas.

Para complementar a atmosfera, a audição também é estimulada pela trilha sonora do compositor ganhador do Oscar John Williams, que criou canções especialmente para o espaço. Quando o visitante muda para a área dedicada à Primeira Ordem, é possível observar a alteração no áudio.

No chão há rastros de droids e pegadas de stormtroopers (soldados do império). Personagens como Chewbacca, Rey, BB8 também circulam no espaço, mas, se quiser uma foto, é melhor ir com calma. Isso porque eles estão em missão e procuram esconderijo, inclusive se relacionando entre si, ou seja, você também pode ser questionado por um soldado sobre algum deles.

Toda essa experiência acontece na área comum do espaço. Impressiona a capacidade e o cuidado da Disney com os detalhes, que tematizou banheiros, bebedouros e vestes dos funcionários para que o visitante se sinta dentro da saga.

MILLENIUM FALCON

Impossível não falar da nave mais rápida da galáxia, pilotada por Han Solo e Chewbacca. A atração Millennium Falcon: Smugglers Run possibilita sentir um pouco do gostinho dos personagens. A atividade é realizada em grupos de seis pessoas e cada visitante pode escolher entre piloto – que, além de ficar responsável pelo direcionamento do equipamento, pressiona alavanca para entrar na velocidade da luz –, engenheiro ou atirador da nave, em uma missão. O desenrolar da atração depende da ação de cada um dos integrantes.

Para quem deseja entrar mais no universo, há opções pagas como a oficina de montagens de droids (que podem ser levados para casa e são personalizados) e também de sabres luz. O custo varia de US$ 100 a US$ 200, respectivamente.

a jornalista viajou a convite da Latam e do Walt Disney World Resort

Nova atração une tecnologia e proporções cinematográficas

Inaugurada em dezembro, a atração Star Wars: Rise of the Resistance é uma das mais tecnológicas e impressionantes do Galaxy’s Edge. Com proporções cinematográficas, os visitantes vão estar em meio a batalha entre a Resistência e a Primeira Ordem, com a presença de personagens da saga.

O início da atração acontece com os visitantes ainda a pé, recebendo as coordenadas da missão do droid BB8 e de um holograma da Rey, que é salvar Finn, um dos personagens da nova saga, da nave dos inimigos. Porém, quando toda a equipe embarca na nave, ela acaba sendo capturada.

Ao desembarcar, o visitante fica boquiaberto com a fidelidade da construção (veja imagens da atração acima e ao lado). Os funcionários (ou cast members, como são chamados no parque) incorporam os personagens e levam o grupo para uma sala de interrogatório, onde acontece o primeiro encontro com Kylo Ren, o sucessor de Darth Vader no posto de grande vilão.

O grupo é resgatado e a partir daí embarca em um carrinho pilotado por um droid. Então, fica difícil saber para onde olhar, já que haverá uma grande batalha para tentar o resgate. Há explosões, tiros e tremores, que culminam em uma experiência única, que está longe de ser chamada de somente um ‘brinquedo de parque de diversões’.

Toy Story Land resgata clássico da Pixar para todas as idades

Também dentro do Hollywood Studios está localizado a Toy Story Land. Totalmente inspirado no clássico dos estúdios Pixar protagonizado por brinquedos, os visitantes terão a sensação de encolher e explorar o quintal do menino Andy e de seus amigos, o caubói Woody e o astronauta Buzz Lightyear.

Mais uma vez, a Disney faz um intenso trabalho de imersão. Há possibilidade de encontrar os personagens no parque – vale a pena ver a banda dos soldadinhos, que é idêntica à da animação – e tirar fotos. Os banquinhos espalhados pelo parque são peças de dominó empilhadas e também há áreas de alimentação tematizadas.

O destaque entre as atrações é o Slinky Dog Dash, uma montanha-russa em alta velocidade com curvas e a bordo do carrinho que dá nome ao brinquedo. A Toy Story Mania leva os visitantes para dentro do quarto do Andy, em baú repleto de jogos clássicos, em uma experiência 4D.

Fora das áreas temáticas, o Hollywood Studios possui atrações como a Hollywood Tower Hotel, que dá a sensação de um elevador despencando e a Rock ‘n’ Roller Coaster, montanha-russa da banda de rock Aerosmith, que já viraram clássicos do parque.

Conheça o mundo de Pandora, da ficção científica ‘Avatar’

O épico de ficção científica Avatar, lançado em 2009 pelo diretor James Cameron, foi um marco na história do cinema. Com efeitos especiais impressionantes, o enredo apresenta o mundo de Pandora, com plantas em cores e formas exuberantes, onde vivem os alienígenas Na’vi. Parece ser impossível reproduzir o cenário fora das telas, mas a Walt Disney Word Resort conseguiu fazer isso com perfeição no Animal Kingdon.

A área Pandora – The World of Avatar foi inaugurada em 2017. Além de passear pela flora e fauna da área, que garantem um espetáculo à parte à noite, mais uma vez, vale a pena desfrutar a culinária inspirada no filme.

A Satu’li Canteen tem no cardápio pratos onde o visitante pode escolher a proteína (camarão, frango ou carne bovina) e o acompanhamento com uma salada – há opções vegetarianas e para quem possui alergias em praticamente todos os restaurantes. Porém, tudo é feito com uma grande gama de cores e temperos, que incluem bolinhas que explodem na boca (a partir de US$ 13,99). O musse de maracujá com mirtilo sai a US$ 5,29 (veja foto ao lado) e é altamente instagramável.

Entre as atrações, a Flight of Passage permite, por tecnologia, que um visitante voe pela floresta e montanhas de Pandora montado em um banshee (pássaro). Além do vento e água, o aroma também muda na atração. Na Na’vi River Journey é possível viajar por um rio na floresta tropical.