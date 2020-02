Nicole Bahls e Marcelo Bimbi revelam planos de ter filhos ainda este ano: - A gente tenta todo dia

24/02/2020 | 13:11



2020 está no começo e, com ele, muitos planos para o futuro. Pelo menos esse é o caso de Nicole Bahls, que, em entrevista ao jornal Extra, revelou que quer ser mamãe. Casada há dois anos com Marcelo Bimbi, ela afirmou que chegou o momento de aumentar a família.

- A gente pensa muito em ter filhos. Acho que até para esse ano. Eu tenho uma espécie de chip que o doutor colocou, que vence agora em abril. Inibe a gravidez. Quando retornar ao médico, não vou deixar que coloquem para que eu consiga engravidar, disse ela.

O marido dela, que desfilará pela Beija-Flor nesta segunda-feira, dia 24, ainda foi além e declarou que quer ter muitos filhos.

- A gente tenta todo dia. Quando vier, vai ser ótimo, revelou o apresentador.

Que amor, né?