Série sobre Zé do Caixão é disponibilizada no YouTube

22/02/2020 | 13:53



Após a morte de José Mojica Marins, o Zé do Caixão, ocorrida na última quarte-feira, 19, em decorrência de complicação devido a uma broncopneumonia, o canal Space disponibilizou para assistir de graça no YouTube a série sobre sua trajetória.

Zé do Caixão foi lançada em 2015, e trouxe Matheus Nachtergaele como protagonista, interpretando o próprio José Mojica Marins.

No dia da morte do cineasta, Nachtergaele relembrou a produção: "Eu tive a honra de homenagear o Mojica na série Zé do Caixão, do Vitor Mafra, e aprendi a amá-lo profundamente. Para fazer o personagem estudei toda a obra dele e conheci um pouco da vida desse homem que botou os dois pés na jaca da vida".

"O Mojica, nosso Zé do Caixão, foi um artista brasileiro, autodidata, um cineasta que criou um personagem tão emblemático quanto o Carlitos, do Charles Chaplin", complementou.

Ao todo, são seis episódios de Zé do Caixão, com cerca de 45 minutos cada, disponibilizados na íntegra no YouTube.