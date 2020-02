Fafá de todos os carnavais

Marcela Ibelli

Fafá de Belém, do Rio de Janeiro, de Salvador, de Recife, de São Paulo. A cantora, assim como o Carnaval no Brasil, é multiplural. É por isso que o Booking.com resolveu escolher a artista para amadrinhar o projeto Casa de Fafá, em São Paulo. A empresa alugou confortável sobrado na Zona Sul e o decorou inteiro com a temática. As capitais citadas foram homenageadas. As reservas para se hospedar no local durante os quatro dias de Folia acabaram em dez minutos. Os hóspedes que conseguiram alugar vão ter a chance de participar de um pocket show da cantora e subir no trio Galo da Madrugada, que vai sair na Capital na terça-feira, às 9h, do Ibirapuera sob o comando da Fafá. “São Paulo tem de ser muito respeitada pela força, pelo trabalho, por ser destino onde se encontra de tudo e agora pelo Carnaval”, disse a cantora durante show VIP para a imprensa. Esta coluna esteve lá e conferiu de perto toda a simpatia da paraense. Fafá declarou todo seu amor pela Folia. “Significa liberdade. Brincar o Carnaval é algo que pertence a nós, brasileiros. É importante que troquemos olhares com um País tão cheio de fé e amor”, contou ela, que revelou amar viajar sozinha. “Pesquiso eu mesma tudo antes de ir.”

São Paulo está em todas

No evento da Booking.com, a empresa revelou pesquisa inédita sobre os destinos procurados por brasileiros e estrangeiros no Carnaval. São Paulo ultrapassou o Rio de Janeiro, Florianópolis, Salvador e Belo Horizonte. Quem quer descansar, escolheu Campos do Jordão. Os estrangeiros que mais reservaram hotéis para curtir a Folia foram os argentinos, chilenos, franceses e norte-americanos. Entre os tipos de acomodação que mais foram procuradas estão hotel, pousada, apartamento, hostel e casa.