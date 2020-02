Marcela Ibelli

Genial a ideia que a Delegacia Especializada da Mulher de Barra do Corda, município a 462 quilômetros de São Luís, Maranhão, criou para chamar a atenção para a importância de reconhecer e denunciar qualquer tipo de violência contra a mulher. Na onda do hit Tudo OK (Thiaguinho MT), a delegada Verônica Serra, com o apoio de investigadoras e escrivãs, criou a letra: ‘Boletim ok. Depoimento ok. Brota na DP pro desespero do teu ex’. De acordo com a policial, a informação é sempre o primeiro passo e a brincadeira com a letra é importante para que todos entendam, de forma simples, mais sobre o assunto. “Muitas mulheres vítimas de violência não sabem dos seus direitos e quais caminhos seguir”, disse a delegada, que estará nas ruas para coibir cenas de assédio. Lembrando que o recado não vale apenas para o ex, mas para todos que se sentem no direito de invadir a liberdade das mulheres.

Pedro Cia Junior, atual presidente da Acisa, festeja mais um ano associação; 2 Fábio Augusto Franchin, Armando Piva e Evandro Banzato estiveram na comemoração, assim como Denise Masselco e Selma Cobra. Paulo Piagentini, José Raul Poletto Filho, José Bueno Lima e Henrique Carvalho também prestigiaram os 83 anos da Acisa

A apresentadora Sabrina Sato (de óculos) foi a estrela do Bloco Unidos do Bar Brahma, que aconteceu em São Paulo

e teve show de Margareth Menezes; com ela estão Lívia Andrade, Gracyanne Barbosa e Fernanda Motta

Guilherme Paulus, fundador da CVC, deu a palestra ‘O Turismo é a Arte de Bem Receber e Você é o Anfitrião’ na estação do Expresso Turístico, em Paranapiacaba; na ação, compartilhou vivência de mais de 40 anos de atuação na área

Sem investimento

Assim como as sete cidades aqui da região, que não realizam desfiles de rua desde 2017, pesquisa da CNM (Confederação Nacional de Municípios) mostra que, em 2020, pelo menos 43% das cidades não investiram em eventos de Carnaval. A maioria das gestões afirma que os recursos serão realocados, especialmente, em saúde, educação e infraestrutura. Mas e as empresas? Cadê?

Já Oktoberfest?

Ainda é Carnaval, mas já se comenta sobre as atrações da tradicional festa alemã Oktoberfest. A versão de São Paulo tem data marcada, será em 17 de setembro. Duas bandas vão abrir a festa: Queen Experience In Concert e a Bavária, com músicas típicas da Alemanha. Em sua 4ª edição, o evento contará com mais de 200 horas de programação. Ingressos já estão sendo vendidos.