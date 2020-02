Caixa anuncia linha com taxas fixas a partir de 8%

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



21/02/2020 | 00:03



A Caixa anunciou nova modalidade de crédito imobiliário com taxa de juros fixas partindo de 8% ao ano. Apesar de não ser o valor mais baixo negociado pelo banco atualmente, que também mantém linhas corrigidas pela inflação e pela TR (Taxa Referencial), especialistas acreditam que a previsibilidade adquirida na operação deve aquecer o mercado.

A linha que garante juros a partir de 8% ao ano, podendo chegar a 9,5%, é válida para os clientes do banco. Para quem não possui relacionamento com a instituição financeira, os juros serão fixos a 9,75%. As condições, que já estão vigentes a partir de hoje, são válidas para imóveis residenciais novos e usados, com quota de financiamento de até 80%.

O banco público também possui crédito imobiliário atualizado pela TR (atualmente zerada), que passou por quatro reduções no ano passado, acompanhando a queda da Selic (taxa básica de juros), atualmente em 6,5% ao ano. De acordo com a instituição financeira, a queda foi de 26% na relação à praticada em dezembro de 2018.

Em agosto do ano passado, a Caixa também lançou a opção de atualização do saldo devedor do crédito imobiliário pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), com taxas de juros a partir de 2,95% ao ano. A inflação oficial do País variou 0,21% em janeiro e em 12 meses acumula índice de 4,19%.

O presidente da Acigabc (Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC), Milton Bigucci Júnior, classificou a notícia como “excelente para o mercado, que está muito promissor desde o ano passado”. “Este ano com a Selic baixa em níveis históricos e com as novidades de crédito da Caixa o mercado só tende a evoluir e reagir ainda mais”, disse ele, concluindo que a novidade contribui “para o mercado imobiliário, buscando o desenvolvimento deste setor que apanhou muito nos últimos anos”. “Eu já venho falando isso desde 2019, mas agora, realmente, não tem mais volta. Estamos indo para frente.”

Para o coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero, o consumidor deve analisar bem antes de optar por uma das linhas. “Esta nova taxa é o dobro da que atualmente é pela inflação. Porém,por outro lado, quando se indexa a inflação, não há garantias de que o índice vai conseguir se manter baixo. É preferível (a pré-fixada) porque o consumidor tem uma previsibilidade em relação à capacidade orçamentária de continuar pagando as prestações.”

Em 2019, a Caixa emprestou R$ 90 bilhões na modalidade de crédito imobiliário em todo o País. Foram 473,8 mil unidades habitacionais e 760,2 mil novos empregos. Atualmente, a instituição possui 70% do mercado imobiliário.

A informação vai ao encontro com reportagem publicada ontem pelo Diário, com base em levantamento do Conjuscs (Observatório de Políticas Públicas e Empreendedorismo) da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), que mostra que os bancos privados reduziram a zero o volume de crédito imobiliário para a região, contrastando com o acréscimo de oferta de instituições públicas, que em 11 anos foi de 275%.

“Não estamos mais limitados somente às linhas de crédito imobiliário atualizadas pela TR”, contou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. “É uma alternativa para o cliente que busca financiar seu imóvel sabendo quanto vai pagar da primeira à última prestação”, afirmou.

Banco prepara redução do cheque especial

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, também sinalizou ontem que a instituição deve reduzir para abaixo de 4,95% ao mês o juro do cheque especial.

“Estamos por enquanto em 4,95%. Hoje (ontem) é dia do crédito imobiliário, mas a gente vai reduzir também, acabamos de aprovar isso. Então, presidente, esses 4,95% serão reduzidos porque nós estamos ganhando muito dinheiro e vamos devolver para sociedade”, disse, durante evento de lançamento da nova linha de crédito imobiliário da Caixa em cerimônia no Palácio do Planalto com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

No fim do ano passado, o Banco Central adotou medida para limitar o juro do cheque especial em 8% ao mês, o que começou a valer em janeiro. A Caixa já vem praticando taxas inferiores. Em dezembro, o banco anunciou redução de juros da modalidade de 8,99% ao mês. para 8% ao mês, para os clientes que não optarem pelo pacote de relacionamento, e queda de 4,99% ao mês para 4,95% ao mês para clientes que recebem o salário na Caixa.

Bolsonaro criticou as antigas gestões da Caixa durante o evento, afirmando que “era uma verdadeira arca de Noé, onde cada diretoria, cada vice-presidência tinha um partido pendurado ali. Não podia dar certo. Não podia dar lucro, não podia ter planos”, disse. (do Estadão Conteúdo)