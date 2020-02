Nickollas e Silvia Grecco: amor como enredo na avenida

Marcela Ibelli

Todo mundo acompanhou a história dos mauaenses Nickollas e Silvia Grecco, filho e mãe palmeirenses, apaixonados por futebol e símbolos da luta pela inclusão. Nada mais justo, portanto, do que a dupla ser homenageada na avenida do samba. Eles saem no último carro da Mancha Verde, atual campeã de São Paulo. A escola vai se apresentar às 2h45 (de hoje para amanhã) no sambódromo, em São Paulo. O tema é Pai! Perdoai, Eles Não Sabem o Que Fazem!, homenagem a Jesus e exaltação ao amor e ao perdão. “Participamos do ensaio técnico na semana passada. Teve uma hora e foi muito rigoroso. Vamos desfilar no último carro, mas o ensaio foi no chão mesmo. Quando acabou, eu precisava tomar um remédio (risos), mas o Nickollas estava em êxtase, pulou o tempo todo. Quando passamos pela bateria e ele foi perto da cuíca, pulava. Chorei ao ver ele na avenida”, disse a mãe de ouro.

Chef de Santo André, Melchior e a mulher, Rita Corrêa, no bloco Folia da Vila 2020, entre as ruas Santo André e Coronel Ortiz; foi a oitava edição e reuniu mais de 200 pessoas

Para os da Folia

Vai ter muito Carnaval na região, inclusive para as crianças. Além das matinês, como no Aramaçan (de amanhã até terça, das 14h às 18h) e no Primeiro de Maio, em Santo André (domingo a terça, das 15h às 18h), os shoppings farão bailinhos. O tema do Shopping ABC é Baby Shark. No ParkShopping, em São Caetano, os animaizinhos também têm programação especial.

Para quem não é

Já quem prefere paz, silêncio, sossego e reflexão pode optar pelos retiros espirituais, como o Acampamento Vem Louvar, que vai acontecer de hoje até terça-feira em Cachoeira Paulista, Interior de São Paulo. Este é promovido pela Canção Nova e contará com missas, pregações, além de shows de bandas e cantores católicos. O padre Marcelo Rossi vai participar.