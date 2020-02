Filha de Sabrina Sato usa look grifado avaliado em dois mil e 300 reais para aniversário do primo

20/02/2020 | 10:10



Faz pouco mais de um ano que Zoe chegou ao mundo, mas a filha de Sabrina Sato e Duda Nagle já tem mais estilo que muita gente grande por aí! Afinal de contas, com a mãe que tem não daria para ser diferente, não é mesmo? A apresentadora adora produzir a herdeira com looks super fashionistas e divertidos.

Um exemplo disso foi o modelito superestiloso que a pequena usou no aniversário do primo Felipe, filho da titia Karina Sato, irmã e empresária de Sabrina, que rolou na quarta-feira, dia 19.

Pois é! Zoe apareceu no colo do papai e do beauty artist Henrique Martins, usando peças da grife italiana Gucci e da estilista britânica Stella McCartney, totalizando algo em torno de dois mil e 300 reais. A camisetinha com estampa clássica da Gucci custa 720 reais, enquanto a saia StellaMcCartney cheia de estrelinhas custa 380 reais e o tênis pink com glitter, também da Gucci, sai por mil e 200 reais. Uau!