Azulão aposta em Bruno Moraes para comandar o setor ofensivo

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



20/02/2020 | 00:01



A Série A-2 está na oitava rodada e o São Caetano segue se reforçando. A cara nova é o atacante Bruno Moraes, revelado pelo Santo André, onde foi vice-campeão paulista em 2010, e que acumula passagens por Portuguesa, Coritiba, Santa Cruz e Botafogo-SP. Conhecido como General por celebrar os gols com continência, ele está apto a estrear segunda-feira, contra o São Bento, em Sorocaba.



“A expectativa é a melhor possível. Conheço a história do São Caetano. Todo atleta que está aqui precisa se dedicar. É preciso dar a vida dentro de campo para colocar este clube na Primeira Divisão. Com camisa do São Caetano, precisa pensar em título e pensar grande”, comentou.