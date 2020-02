Carnaval para todos os gostos

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



20/02/2020 | 00:01



Os quatro dias de Carnaval – cinco para quem conseguir enforcar a Quarta-Feira de Cinzas – é um convite para sair de casa e aproveitar a extensa programação disponível para cair na Folia. Uma das grandes opções para quem mora no Grande ABC e quer fugir da aglomeração é o roteiro preparado pela Prefeitura de Santo André em Paranapiacaba, que promete agradar adultos e crianças.



Durante os quatro dias de Carnaval haverá atividades como pintura de rosto e máscaras no Antigo Mercado e nos Galpões das Oficinas, das 9h às 18h, oficinas organizadas pelos componentes da Feira Caminhos do Cambuci e Feira de Artes e Antiguidades. A programação festiva da vila começa domingo, com apresentação de marchinhas, a partir das 12h, na Praça do Mercado. Na segunda-feira, acontece o tradicional Bloco das Bruacas, com concentração a partir das 12h no Bar do Campo (Avenida Ford, 528). A dispersão será no Coreto, às 18h.



Além de curtir a Folia, o visitante tem a oportunidade de apreciar as belezas da Vila de Paranapiacaba, que surgiu em meados de 1862 como centro de controle operacional e também onde ficavam as residência dos funcionários da companhia inglesa de trens São Paulo Railway, que operava as estradas de ferro que realizavam o transporte de cargas e pessoas do Interior para o Porto de Santos e vice-versa. Por lá é possível visitar construções do século XIX, além de ter contato com montanhas e natureza.



PROGRAMAÇÃO URBANA

Quem não abre mão de curtir a Folia em bloquinhos também tem opções (veja relação abaixo). A programação começa amanhã com o Bloco da Saúde, que sai a partir das 12h, da UBS Santa Tereza, em Rio Grande da Serra, e visa conscientizar de forma lúdica a população quanto à prevenção às DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis), incluindo distribuição gratuita de preservativos. Pouco mais tarde, às 14h, é a vez do Bloco Eureca, que sai da Rua Jurubatuba e vai contagiar o Centro de São Bernardo.



Santo André é a sede da Banda da Baxaria, que se concentra sábado, na Rua Álvares de Azevedo, pontualmente às 12h48min3s.



O horário é parte da brincadeira dos organizadores do bloco, que neste ano completa 40 anos, assim como o nome da banda, homenagem a um dos componentes da turma, apelidado de Mimi Baxaria. A seleção musical é composta por marchinhas antigas para embalar o grupo, que percorre ruas do Centro, inclusive o calçadão da Oliveira Lima.

Outra atração tradicional de Santo André que acontece sábado é o bloco Maloca do Barbosa, que se concentra às 11h em frente ao Cine Theatro Carlos Gomes (Rua Senador Flaquer, 1.100) e percorre as ruas do centro comercial.



Vila do Doce terá programação especial

Tradicional ponto de eventos de Ribeirão Pires, a Vila do Doce vai se transformar durante o Carnaval. O local vai concentrar a programação preparada pela Prefeitura que promete agradar os foliões de todas as idades.

Um dos momentos mais esperados da programação será o concurso de fantasia, que acontece todos os dias de sábado até terça-feira, sempre às 14h. Os foliões serão avaliados nas categorias bloco infantil (1 a 10 anos); pré-adolescente/adolescente (11 a 17 anos) – individual e bloco; bloco adulto (a partir de 18 anos). O concurso também escolherá o folião ou foliona mais animado(a) da festa ribeirão-pirense.

Amanhã, a programação inclui show especial para as crianças com Mundo de Kaboo, a partir das 19h30. No domingo, após a matinê, a Vila do Doce terá a dispersão do Bloco dos Gêmeos, a partir das 19h, seguida pela banda Gullivera, que traz o especial GulliFolia, no palco da Praça Central, às 19h30. Na segunda-feira, o show fica por conta da banda Caxambu, com marchinhas para os foliões. Por fim, na terça, às 19h30, o bloco Pé na Jaca encerra a programação, que é gratuita.



CLUBES

A agitação também vai tomar conta dos salões. Tradicional, a matinê do CA Aramaçan (Rua São Pedro, 345, bairro Silveira, em Santo André) vai entreter a garotada das 14h às 18h. A novidade neste ano são os bailes noturnos, com baterias de escolas de samba, sábado (Vai Vai) e segunda-feira (Rosas de Ouro), das 22h às 4h.

O EC Santo André (Rua dos Ramalhões, s/n, Parque Jaçatuba, Santo André) também terá matinê com música ao vivo, DJ, concursos de fantasia e maquiagem. Por lá, os festejos começam às 14h e não têm hora para terminar.



Quem prefere algo mais tranquilo tem opções de parque de diversão, peça de teatro e shoppings



Apesar de culturalmente estar enraizado no brasileiro, nem todo mundo é fã de Carnaval e Folia, mas duvido que exista alguém disposto a desperdiçar os quatro dias de folga que a festa popular proporciona. E dá para se divertir – e muito – mesmo longe da badalação, basta escolher a programação que mais lhe agrada e fazer seu próprio roteiro.



Alternativa bem interessante que está pertinho do Grande ABC é o espetáculo teatral Fadas e Gigantes, que ocupa parte do estacionamento do Mooca Plaza Shopping, em São Paulo. A peça, que dura pouco mais de uma hora, encanta crianças e adultos com atores contracenando com gigante articulado de seis metros de altura. Além da ambientação temática, o espetáculo usa laser e imagens em três dimensões projetadas em telão de LED que prendem a atenção da garotada e fazem valer o valor do ingresso, que varia de R$ 40 a R$ 80 (veja mais abaixo).



Outro passeio que não pode ficar fora do roteiro é a visita à Cidade das Criança, em São Bernardo, que está com valores promocionais para compra no site (www.cidadedacriancasbc.com.br) até hoje. Por R$ 60 (adulto ou crianças acima de 2 anos), o turista tem acesso a parque – o primeiro temático do Brasil – que foi constituído a partir dos antigos cenários da novela Redenção, exibida na extinta TV Excelsior. O espaço conta com brinquedos como submarino, teleférico, roda-gigante, casa maluca, turbo dropp, vale dos dinossauros, carrossel, elevador, barco vicking, xícara maluca, splash, entre muitos outros. No total, são 36 opções de brinquedos.



Como a previsão do tempo não é muito animadora – a expectativa é que os termômetros não passem dos 22ºC principalmente no fim de semana – os centros comerciais acabam sendo ótimas alternativas. E dá para unir o útil ao agradável no Shopping ABC, que traz até o dia 9 de março o Carnaval do Baby Shark, baseado em famoso desenho musical que encanta crianças em várias partes do mundo. A atividade, que agrada dos 3 aos 12 anos, é gratuita e a garotada terá acesso a circuito de atividades incluindo piscinas de bolinhas, brincadeiras lúdicas e até tirar fotos com os personagens em dias e horários preestabelecidos – sábado será das 15h às 18h.



Em Diadema a programação do Shopping Praça da Moça será agitada. No domingo, o empreendimento recebe a escola de samba Barroca Zona Sul, que trará mestre-sala, porta-bandeira e parte da bateria agitando o público, das 15h às 16h, tocando marchinhas e clássicos do Carnaval.



As crianças também estão com diversão garantida no Bailinho Infantil, segunda e terça, das 15h às 19h, na praça de eventos. “Preparamos decoração especial, com som, luz e DJ para garantir agito dos pequenos, além de personagens interagindo com público”, comenta o gerente de marketing do empreendimento, Daniel Lima.



Cervejaria andreense terá shows de rock



Tradicionalmente é o samba que embala os festejos de Carnaval, mas como o intuito é proporcionar atividades para todos os gostos não podia ficar de fora quem prefere rock. Ótima opção para quem quer fugir da Folia das ruas, mas não abre mão de curtir o feriadão em grande estilo, é a Cervejaria Madalena, em Santo André, que promove cinco dias de festa embalados com muito rock and roll regado a cerveja e divertida experiência para toda a família na ampla fábrica-bar.



A programação começa amanhã, a partir das 18h, e segue até as 23h ao som da banda Beer Rock. Quem chegar até as 21h garante ainda double chope de Lager. Sábado, domingo, segunda e terça, o público pode curtir o som de bandas covers com clássicos do rock nacional e internacional, música brasileira com repertório variado e uma imperdível e divertida imitação dos Mamonas Assassinas.



Fundada em 2012, a cervejaria andreense vem ganhando espaço no mercado e se tornou ainda mais tradicional desde quando abriu as portas para receber visitantes. Nos dias de festa, por exemplo, as mais de 20 torneiras de chope da fábrica-bar oferecem a bebida com estilos que vão dos clássicos aos sazonais, como a Lager Premium, Bohemian Pilsen, Amber Ale, American Pale Ale, India Pale Ale, Double IPA, Weiss e Stout, entre outras.



ARTE E CONHECIMENTO

Vale a pena consultar a programação dos museus de São Paulo, que está imperdível e alguns com entrada gratuita. Um dos destaques é a exposição Leonardo da Vinci, 500 Anos de um Gênio, que está no MIS (Museu da Imagem e do Som) até dia 1º e apresenta 18 áreas temáticas, que contam a trajetória do renascentista e trazem réplicas de máquinas desenhadas pelo italiano. O ingresso custa a partir de R$ 17,50.