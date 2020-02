Mulherada na batucada

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



18/02/2020



As mulheres estão brilhando muito no Carnaval, especialmente dentro das baterias das escolas de samba e dos bloquinhos. São muitas as que resolveram tocar instrumentos musicais e dar ritmo à Folia, sem contar com as organizadoras e diretoras. Conforme Gisele Jordão, produtora cultural e coordenadora de cinema e audiovisual da ESPM São Paulo, a mudança no perfil dos blocos e o avanço das pautas feministas contribuíram para o cenário. “O ambiente é mais favorável hoje para as mulheres do que há 10 anos. Elas assumiram papéis de liderança e a organização de vários”, comenta. Exemplos de blocos femininos são o Pagu e o As Obscênicas. Está lindo de ver!

O Centro de Santo André sediou apresentação de Carnaval, em festa organizada pela Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba de Santo André): ‘Foi emocionante’, relata o presidente Emerson Ceccato

Apresentadora Fernanda Paes Leme participou do bloco Casa Comigo?, na Capital

Atriz mirim da região, Bia Brumatti, vai estrear primeira novela: ‘Gênesis’, na Record; a trama bíblica tem previsão de estreia em abril; ela será a protagonista Rheduana, que vai ser interpretada por Tammy Di Calafriori na fase adulta

Geisy Arruda, de Diadema, conferiu a estreia do brinquedo Maverick, no parque aquático Magic City, em Suzano; o empreendimento é gerido há 40 anos por família de São Bernardo

Cantora Iza é embaixadora da nova linha Garnier SkinActive, marca recém lançada no Brasil

Influentes

O jornalista Evaristo Costa é a celebridade mais influente do Brasil e o apresentador Rodrigo Faro é a mais conhecida, segundo estudo da empresa de pesquisa Ipsos. A são-bernardense Maisa Silva aparece em segundo no quesito youtubers. O objetivo é apresentar panorama real do cenário para entender como os consumidores se conectam com as celebridades.

Agenda

A Sociedade Italiana de Santo André vai realizar cerimônia religiosa e coquetel para lembrar o Dia do Imigrante Italiano hoje, às 20h, na sede

Os Lions Clubes de São Caetano convidam para assembleia festiva para a visita do casal de governadores Luiz Carlos e Teresa Prado no dia 1º de março, às 12h30, no Lions Santa Paula.