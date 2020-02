Nos jardins de Buda

Miriam Gimenes



18/02/2020 | 23:39



Pela primeira vez na América Latina, o espetáculo Prince Siddhartha – A Vida do Buda, The Musical terá apresentação única hoje, às 20h, no Teatro Renault, em São Paulo. A realização é do Templo Zu Lai – Monastério Fo Guang Shan, com o apoio da Blia Brasil (Associação Internacional Luz de Buda), e traz ao palco nuances da trajetória de Buda e os ensinamentos que espalhou com sua doutrina.

O musical é encenado por um elenco de artistas premiados no exterior, integrantes do Instituto Internacional de Artes Cênicas da Universidade Ming Guang, das Filipinas. Os atores sobem ao palco sob direção do filipino Paul Alexander Morales para interpretar músicas e letras compostas por Jude Gitamondoc.

O texto, explica o diretor Morales, teve de ser adaptado para o entendimento latino. Eles será legendado em português. “O escritor original (do musical) é o compositor Jude Gitamondoc, que baseou suas falas na poesia e no livro (Biografia do Buda Sakyamuni) do venerável Mestre Hsing Yun. Para a versão americana da turnê, que estreou em 2018, um pequeno comitê está comigo. Sentamos por algumas semanas para revisar o roteiro. A maioria das revisões foi poética ou dramatúrgica, feito para melhorar a narrativa ou a adesão ao dharma (ensinamentos) do Buda.”

Siddhartha era um príncipe que, por seis anos, praticou austeridades e meditação na floresta até perceber que práticas extremas não lhe forneceriam todas as respostas para suas perguntas. Ele decidiu sentar-se e meditar sob uma árvore onde permaneceu até alcançar a iluminação e tornar-se conhecido como Buda. O seu insight tornou-se a base dos ensinamentos budistas que são mantidos vivos por milhões de pessoas até hoje.

Com uma cenografia rica em cores vibrantes e figurinos fiéis à antiga cultura indiana, somados a uma trilha sonora comovente, o espetáculo reúne elementos clássicos da cultura asiática, proporcionando ao espectador um universo de tons e sons que ilustram as principais passagens da vida e ensinamentos do Buda: desde seu nascimento até o parinirvana (estado de nirvana profundo e final, alcançado após a morte do corpo físico), tudo baseado no que descreveu Ananda, seu primo. “Ele esteve ao lado de Buda por muitos anos e grande parte do ensinamento foi registrado por ele depois que o Buda entrou em parinirvana”, ressalta o diretor filipino.



Prince Siddhartha – A vida do Buda, The Musical – Musical. No Teatro Renault – Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411. Hoje, às 20h. Ingressos de R$ 100 a R$ 300, à venda em www.ticketsforfun.com.br.