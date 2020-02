Brasil. Argentina. Taça Roca

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



18/02/2020 | 00:01



Os jornais informam que a primeira partida reuniu mais de 30 mil pessoas, com uma renda de 344:840$000 (mais de 400 contos).

O Brasil jogou com Aymoré, Jaú e Junqueira, Argemiro, Zarzur e Afonsinho (Del Nero), Adilson, Romeu, Leônidas, Tim e Carreiro.

(O goleiro Aymoré Moreira se tornaria treinador de futebol; dirigiu a Seleção Brasileira campeã mundial de 1962 no Chile).

A Argentina atuou com Gualco, Salomon e Valussi, Araguez, Peruca e Arico Suarez, Peucelle, Baldonedo, Arrieta (Cassan), Sastre e Garcia.

Árbitro: José Ferreira Lemos.

Gols: Cassan e Leônidas (cobrando pênalti) durante o tempo regulamentar; Leônidas novamente e Garcia na prorrogação.

ORIGEM

A Taça Roca foi instituída em 1913. Recebeu este nome em homenagem ao presidente da Argentina, general Julio A. Roca – ele ofereceu uma taça para ser disputada entre os dois países.

A primeira disputa foi em 1914, com a vitória do Brasil, que bisou o feito em 1922. A Argentina ganharia as três edições seguintes, inclusive esta de 80 anos atrás, no jogo extra também disputado no Parque Antarctica.

O Brasil conquistou o torneio 11 vezes e a Argentina, quatro.

A disputa da Taça Roca seguiu até 1976. Esquecida, voltou a ser disputada com o nome de Superclássico das Américas.





EM 1940

Os jogos da Taça Roca foram irradiados por dois pioneiros do rádio paulista: Nicolau Tuma – o speaker metralhadora – pela Rádio Cultura, PRE-4, 1300 kHz; e Aurélio Campos, pela Rádio São Paulo, PRA-5, 1260 kHz, em rede com Rádio Educadora de Campinas, Rádio Clube de Rio Claro e Rádio Clube de Sorocaba.